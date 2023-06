Freni a disco, sicurezza per la propria vettura

Impossibile immaginare un’automobile senza un buon impianto di frenata. Ecco perché bisognerà sempre tenere sotto controllo i dischi freno. Cosa ne sappiamo? Sarà importante rivolgersi sempre al meccanico di fiducia anche se potremo provvedere noi stessi alla sostituzione.

Garantire sempre la sicurezza dell’auto

Diverse sono le componenti da tenere sotto controllo della propria auto ma quella che riguarda il sistema di frenatura è davvero fondamentale. Sicurezza del conducente, di chi è a bordo e anche degli altri automobilisti e pedoni. I freni della macchina devono sempre essere tenuti sotto controllo. Nello specifico i freni a disco rappresentano in pieno quanto abbiamo detto. Quello che è detto disco freno si trova sul mozzo della ruota del freno a disco: si tratta della parte di accoppiamenti per la fascia riguardante la ganascia freno. Più efficienza si avrà con i condotti di ventilazione dei dischi freno i quali sono più rigidi delle classiche pastiglie. Non sarà quindi necessario cambiarli così spesso.



Ogni quanto effettuare la sostituzione?

Possiamo vedere i freni a disco immagine da pezzidiricambio24.it. La loro manutenzione come abbiamo detto è fondamentale. Il loro rinnovo dovrà andare di pari passo con le fasce per ganascia freno. Sarà il momento di controllare così lo stato del disco freno, la pietra potrebbe infatti danneggiare il disco. Se l’installazione del disco fosse sbagliata ci sarebbe la perdita del dispositivo di protezione. Rivolgersi a personale qualificato è sempre la cosa migliore. C’è indicato sempre lo spessore minimo ammissibile sull’estremità dei componenti: appena raggiunto bisognerà sostituire i componenti stessi. Di solito questo succede dopo 80.000-120.000 km per i dischi in asse anteriore (più soggetti all’usura) e dopo 130.000-170.000 per quelli in asse posteriore.

Prime avvisaglie, come riconoscere il problema?

Ci sono alcuni casi in cui la sostituzione va fatta quando lo spessore è superiore al minimo, situazione data dall’usura del disco, dalla sua deformazione o fessurazione così come scheggiature e scanalature o la sporgenza lungo il bordo esterno. Come riconoscere il guasto dei dischi? Non potrete sbagliare: vibrazioni, battiti nella frenatura, cigolii e stridore oltre all’allentamento del pedale freno. Ad ogni revisione tecnica dell’auto i dischi freno andrebbero messi sotto osservazione, così come durante la sostituzione delle pastiglie. Per verificare l’entità dell’eventuale malfunzionamento o problema (guasto, deformazione, cambio di colore) serviranno attrezzature speciali. Ecco perché sarà sempre necessario andare dal proprio meccanico di fiducia.



Acquistare in tempo e con un buon risparmio

Tuttavia, si può procede alla sostituzione anche in maniera autonoma. Rimuovendo dapprima la ruota, svitando i bulloni della staffa della pinza, fissando quest’ultima con mezzi sottomano. Se sarà necessario si dovrà rimuovere le pastiglie e svitare gli elementi di fissaggio del disco per poi smontarlo. Non bisognerà dimenticare di rilasciare il freno di stazionamento durante la sostituzione dei componenti sull’asse posteriore, allentando le pastiglie. In caso contrario sarà praticamente impossibile rimuovere il disco. Dopo aver installato il ricambio, assemblare il blocco in ordine inverso. Vista la necessità di sostituire i componenti in coppia su ogni asse, il consiglio è quello di acquistare un kit di dischi freno, avrete un buon risparmio.