Alba, per Burattinarte c'è il laboratorio "Esplorare la luce"

Sabato 1 luglio presso "Il Teatrino" di via S. Paolo 5 dalle 10 alle 12 laboratorio visivo e sperimentale di ombre tenuto da Laura Bartolomei.

Si esplorerà come si creano e si dissolvono le ombre attraverso la lavagna luminosa. Sarano realizzate sagome in PVC e PVC/Carta ed utilizzeremo l’acqua, gli inchiostri colorati, rametti, erba, fiori, merletti, stoffe, ed altro materiale di recupero per trovare la narrazione intrinseca in ognuno.

Prenotazioni via WhatsApp al 3387154844 o via e-mail: prenotazioni.burattinarte@gmail.com (offerta libera e consapevole). Per informazioni 3387154844 - 3385413484