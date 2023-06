Aperte le richieste di partecipazione a “PaesanAinpiazzA” 2023

Domenica 15 ottobre 2023 è in programma la 25esima edizione di quella Rassegna dell'agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnia denominata "PaesaAiinpiazza" inventata dall’allora bistrattato sindaco Giovanni Battista Mattio e con il passare degli anni diventata l’appuntamento clou dell’autunno paesanese, un fiore all’occhiello della giacca dei vari sindaci che si sono succeduti.

L’invio delle richieste di partecipazione è aperto da pochi giorni e si concluderà martedì 5 settembre. Sul sito ufficiale del Comune è possibile reperire la documentazione per poi presentare la domanda di partecipazione all'evento fieristico.

Gli interessati alla partecipazione dovranno far pervenire la documentazione necessaria al Comune di Paesana o via posta al Comune di Paesana (Ufficio Commercio - 0175.94105 – interno 2 - Via Barge 6 – 12034 - Paesana (CN) oppure consegnandola a mano presso lo stesso Ufficio Commercio

oppure ancora all’indirizzo di posta elettronica poliziamunicipale.comune@paesana.it

La documentazione da trasmettere ai fini della partecipazione è specifica a seconda che il soggetto interessato sia ambulante, hobbista, produttore agricolo, espositore, secondo quanto contenuto nella specifica pagina contenuta nel sito www.paesana.it.