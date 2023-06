Mr. Legno: a Moiola la presentazione dell'ottavo libro di Marco Borgogno

Venerdì 30 giugno alle 20,45 presso il centro Saben di Moiola si terrà la presentazione di “Mr. Legno, la passione di una vita”, l'ultimo libro di Marco Borgogno, edito Araba Fenice.

L'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo dialogherà con la giornalista Vanna Pescatori. Ingresso libero.

Nel suo ottavo romanzo, Marco Borgogno abbandona il genere “ thriller” per dedicarsi alla descrizione di quello che è stata la sua attività e la sua passione. Era meglio quanto si stava peggio? È questo l’interrogativo che si pone in questo ultimo saggio. L’autore ripercorre una parte della sua vita, quella meno nota, non certo meno importante. Dalla accensione, per l’ultima volta della fornace per laterizi, a poco più di quindici anni, alla ripresa di una attività del legname per segheria, che in quel periodo languiva di una certa stasi.

Giovane “industriale” poi ditta artigiana, smette gli studi superiori per dedicarsi all’imprenditoria. Non sarà questa l’unica sua passione perché altrettanto giovane diventerà consigliere comunale, poi sindaco ricoprendo numerosi incarichi pubblici di prestigio. Ma il “legno” non lo abbandonerà mai. Un testo in parte autobiografico, in parte aneddotico, che si confronta con il periodo storico di quei tempi. Tornando all’interrogativo iniziale emerge un racconto di uomini duri ,i boscaioli, di foreste, di gente di montagna che cura con passione la propria terra. Ma l’ecologia, quella ora sbandiera a gran voce, forse non era più tutelata quando il vocabolo era ancora ignoto?