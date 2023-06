Sanità, il 20 luglio scade l'appalto per il Centro Unico Prenotazioni: che succederà dopo?

Il prossimo 20 luglio scadrà l’appalto del CUP Piemonte. Qual è l’orientamento della Regione in merito alla gestione del servizio di Centro Unificato di Prenotazione, data l’imminente scadenza dell’appalto? Questa l’interrogazione che il consigliere Pd Mauro Salizzoni ha rivolto alla Giunta regionale.

La gara, aggiudicata nel 2018 e in scadenza a luglio, prevede che la Regione Piemonte decida se prorogare l’appalto, esperire una nuova gara con nuovi criteri o internalizzare nuovamente il call center con la relativa forza lavoro.

“L’attuale gara prevede un contratto di cinque anni, prorogabile di altri tre. Il contratto che regola il servizio del Cup, cosi come la gara d’appalto, non sono imputabili a questa amministrazione, bensì a quella precedente – precisa in una nota l’assessore alla sanità Luigi Icardi – E’ invece responsabilità della Giunta Cirio aver aumentato le risorse per il servizio aggiungendo ai 15 milioni annui previsti dal contratto ulteriori 3 milioni per aumentare i servizi erogati. Questo ha comportato un cospicuo numero di assunzioni, oggi sono 200 i dipendenti Cup assunti con contratto collettivo nazionale dei multiservizi. Intendiamo implementare la piattaforma che gestisce il servizio – continua l’assessore – anche perché non sarebbe consigliabile, in questo momento, un cambio di gestione.

Icardi ha concluso dichiarandosi disponibile ad avviare un tavolo con i sindacati per valutare la possibilità di generare un “premio di produzione” per i lavoratori a fronte del grande sforzo che si sta facendo per il recupero delle liste d’attesa.

I lavoratori precari del CUP lamentano i bassi livelli salariali e di garanzia del contratto multiservizi e il fatto che siano inquadrati con contratti part time senza possibilità di ottenere aumenti dell’orario di lavoro. Questo ha riferito in aula il consigliere Mauro Salizzoni – si tratta di lavoratori che, nel corso degli anni, hanno sviluppato una professionalità che rischia di andare perduta nel caso di un mancato rinnovo dei contratti.

Durante i question time è stata data risposta anche alle interrogazioni del consigliere Pd Domenico Ravetti su Chiarimenti in merito alla situazione del personale in servizio presso i dipartimenti di Neurologia affidati e gestiti da ASL AL; di Mauro Salizzoni su Criticità Centro Unificato Prenotazioni (CUP); di Maurizio Marello sul Tunnel di Tenda - apertura; della consigliera Sarah Disabato M5S su Quali tutele per i/le dipendenti dello stabilimento Amazon di Orbassano gestito da Afs Service s.r.l.; di Silvio Magliano moderati sull’Ospedale Civico Città di Settimo, nuova asta andata deserta: quali sono, a questo punto, le intenzioni della Giunta?