Paraciclismo: campionati italiani agrodolci per i portacolori P.A.S.S.O. Cuneo

Sabato 24 e domenica 25 giugno, a Codogno, si sono assegnate le maglie tricolori di Campioni Italiani di paraciclismo e purtroppo nessun cuneese è riuscito ad indossarla; tre gli atleti ai nastri di partenza, incitati dal Direttore Sportivo Remo Merlo: il presidente Maurizio Tallone, Danilo Di Vincenzo e il campione olimpico di Tokyo 2021 nel team Relay Diego Colombari.

Proprio su di lui vi erano le più grandi aspettative tricolore, ma in questa occasione, sia nella prova in linea e sia nella cronometro, l’atleta di San Rocco di Bernezzo ha dovuto inchinarsi al giovane Tiziano Monti, suo compagno in nazionale.

“Sapevo che sarebbe stato difficile tornare ad essere campione italiano e bissare il successo del 2022, anche perché sono ancora indietro nella condizione rispetto agli altri, però mi dispiace sempre arrivare secondo”.

Per il presidente Tallone, una sola gara, la cronometro del sabato, non proprio la sua specialità; “visto che non sono avvezzo a questa disciplina, sono relativamente soddisfatto del mio 11° posto.”.

Il gran caldo di quelle giornate ha condizionato le prestazioni di Danilo Di Vincenzo; “punte di 36° non hanno certo aiutato le mie gambe, ma è sempre bello partecipare a queste gare; sono consapevole che ho molto da lavorare per il prossimo anno, ma non mi arrendo. Sono fortunato perché ho una compagna di vita che mi aiuta sempre a gestire i weekend di gara e dei compagni di squadra capaci sempre di incoraggiarmi.”.