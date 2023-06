Sci alpino: Allasina e Saracco al lavoro in Norvegia con il gruppo junior maschile

Il direttore tecnico Paolo Deflorian ha scelto Jondal, in Norvegia, come sede per quindici giorni di allenamenti sciistici del gruppo junior maschile di sci alpino.

Gli azzurrini saranno impegnati a partire da venerdì 30 giugno sino a giovedì 13 luglio, immagazzinando ore preziose di allenamento in vista della prossima stagione agonistica.

Saranno presenti otto atleti: Lorenzo Bini, Edoardo Saracco, Andrea Bertoldini, Stefano Pizzzato, Leonardo Rigamonti, Pietro Motterlini, Fabio Allasina e Federico Romele.

Il gruppo sarà guidato negli allenamenti dallo staff tecnico federale composto da Alexander Ploner, Luca Rosi, Samuele Sentieri, Samuele Cadei e Marco Costa.