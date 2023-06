Tennis: grande successo per il Trofeo Valmora organizzato dalla VTT di Lagnasco

E’ andato in archivio ed è stato un successo il 1° Trofeo Valmora, organizzato dalla VTT di Lagnasco sui campi del CT Cavallermaggiore.

Il torneo era un limitato 3.3, maschile e femminile ed ha visto in campo quasi 127 giocatori (96 uomini e 31 donne): “Una bella rassegna – sottolineano i dirigenti della VTT - vissuta fin dalla prima giornata con la parola d’ordine dell’entusiasmo, nonostante la prima parte sia stata disturbata dalla pioggia. Poi tutto è andato a regime per la generale soddisfazione, dei giocatori, del circolo che l’ha ospitata e per questo ringraziamo il direttivo ed in particolare il presidente Fabrizio Altina che ha caldeggiato la nostra presenza anche legata allo svolgimento dell’attività didattica nel periodo estivo e per la seconda stagione consecutiva. Un grazie anche ai volontari che in queste due settimane di gare hanno dato un apporto importante per la riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare al Dott. Paolo Nocera, dirigente di Acqua Valmora”.

Un torneo che è tornato alla ribalta dopo l’ultimo fatto 11 anni fa e rispondente al nome di Torneo del Marchesato. Nel draw femminile si sono affrontate in finale Petra Senesi, tesserata VTT, e Maddalena Grosso, con successo della prima sul punteggio di 6-2 2-6 10-6. In campo maschile titolo e gioia per Glauco Giovinazzi che ha battuto con un doppio 6-0 Armando Gianmaria.

Premiazione in grande stile al termine della giornata, con apericena, musica e grande coinvolgimento da parte di tutti. Alle finali hanno assistito un centinaio di persone. Ai vincitori, oltre ai classici premi della Karhu, anche la possibilità, offerta da Valmora, di assistere ad una sessione di gare, in un palco dedicato, della terza edizione torinese delle Nitto ATP Finals, in calendario nel prossimo novembre, per ammirare da vicino i big del circuito internazionale.

L’attività non si ferma mai alla VTT di Lagnasco. A tal proposito sono partiti i campionati regionali under 15 e under 16, maschili e femminili, sui campi del Tennistadium di Lagnasco. Le finali andranno in scena nel prossimo fine settimana.