Lpm Bam Mondovì: chiuso il mercato del Puma parla coach Gazzotti: “Anche la mia squadra nel gruppo delle più ambiziose”

Il roster della Lpm Bam Mondovì per la stagione 2023/24 è al completo! L’arrivo della schiacciatrice statunitense Kristin Lux ha di fatto chiuso le operazioni in entrata del Puma, che a partire dal week-end del prossimo 7 e 8 ottobre parteciperà al suo ottavo campionato consecutivo di serie A2 femminile.

La società della presidente Alessandra Fissolo e del Ds Paolo Borello ha costruito un collettivo che sulla carta appare di assoluto valore, probabilmente più di quanto i soli nomi possano far pensare. Un gruppo che, solo per fare qualche nome, ha visto importanti conferme, su tutte Clara Decortes, insieme ad arrivi interessanti come quello della regista Veronica Allasia e scommesse stuzzicanti come quella di Salì Coulibaly.

Le maggiori curiosità riguardano la banda statunitense Lux. Se i taraflex italiani si riveleranno cortesi alleati della schiacciatrice del Nebraska, allora il prossimo campionato del Puma potrebbe diventare una competizione ben più interessante del previsto. Ma ora non è tempo di proclami, né tanto meno di eccessive aspettative, anche perché a giugno rischierebbero solo di intraprendere inutili voli pindarici.

Appare opportuna, invece, un’analisi complessiva delle varie operazioni in entrata messe a segno dalla Lpm. E chi più del neo tecnico Marco Gazzotti è la persona giusta per stilare un primo bilancio sul mercato del Puma? Eccoci accontentati:

Con l’arrivo della schiacciatrice Kristin Lux si è virtualmente chiuso il mercato della Lpm. Coach Gazzotti ha avuto quello che si aspettava? “Sono molto contento e soddisfatto” – spiega il tecnico modenese – “Abbiamo confermato una buona parte dell’ossatura della passata stagione, integrandola con elementi che possono essere considerati giusti per questa squadra. Pertanto il mio giudizio è assolutamente positivo”.

Nel roster c'è un bel mix tra esperienza e gioventù. Qual'e', o meglio quale potrà essere la caratteristica principale di questo collettivo? “Si c’è un bel mix”- continua Gazzotti – “Rischio di ripetermi, ma l’aver confermato giocatrici di valore e che già si conoscono penso sia un fattore importante, del quale il mio lavoro di assemblamento potrà trarne giovamento. Poi abbiamo inserito giocatrici che dovranno integrarsi, ma sono certo che non avranno problemi a farlo, anche perché alcune le conosco e so già come lavorano. Quanto alla schiacciatrice americana il discorso è leggermente più complicato. La Lux, così come avviene per tante altre giocatrici straniere, è stata osservata e studiata attraverso i video. Si tratta di una giocatrice dalle indubbie qualità tecniche, ma soltanto dopo il suo arrivo a Mondovì potremo capire come si integrerà e si adatterà alla nuova esperienza. Resto fiducioso e sono certo che come le altre giocatrici, anche Kristin potrà esprimere grandi qualità, migliorare e contribuire alla nostra causa”.



Macerata, Busto e San Giovanni in Marignano sono squadre che si sono mosse piuttosto bene sul mercato. Dal punto di vista delle ambizioni dove colloca la Lpm? “Alle squadre che ha menzionato aggiungerei anche Perugia, Brescia, Talmassons e ovviamente Mondovì.” – spiega il neo tecnico del Puma – “Non dimenticherei neppure il Montecchio, che sta allestendo un ottimo roster. Credo che almeno inizialmente non sarà facile individuare la squadra più forte rispetto alle altre. Sulla carta vedo tanto equilibrio e dunque saranno i piccoli particolari e anche quel pizzico di fortuna in più a indirizzare la stagione in un verso piuttosto che in un altro. C’è grande rispetto nei confronti di tutte le società che si sono rinforzate, ma sono convinto che la nostra squadra potrà dire la sua e assestarsi nel gruppo delle formazioni che vogliono ambire alle posizioni più alte della classifica.”