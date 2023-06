Silvano Prandi nella Hall of Fame, Bisotto alla Lube: Storia e futuro del volley cuneese s'intrecciano

Paragonare Silvano Prandi con Francesco Bisotto non è mescolare sacro con profano. Semplicemente il primo rappresenta la perfezione, quel traguardo che ogni uomo di sport vorrebbe raggiungere, mentre “Biso” è la speranza di chi questo traguardo lo insegue. Grazie al proprio talento.

L’allenatore di San Benedetto Belbo ed il giovane ragazzo di Boves sono agli onori delle cronache sportive di questi giorni. Il “Prof” ha appena tagliato il traguardo più grande, l’ennesimo e strameritato della sua infinita carriera: il suo nome sarà impresso nella prestigiosissima Hall of Fame dello sport mondiale ed è la prima volta che succede per un allenatore italiano di pallavolo.

Spiegare che cosa rappresenta Silvano Prandi per la pallavolo italiana senza cadere nella ripetitività è quasi impossibile. Per i tifosi della Granda non ha bisogno di presentazioni: il “Prof” è l’uomo che li ha fatti sognare, colui che ha portato in città i primi trofei in uno sport che per questa terra rappresenta tutto e tutti.

Poi ha scelto di fare il giramondo collezionando successi e oggi, a dispetto dell’età, continua a divertirsi e far divertire gli appassionati grazie alla sua straordinaria preparazione: da sette anni tocca ai francesi dello Chaumont godere della sua immensa classe, domani chissà.

Silvano Prandi il 21 ottobre prossimo entrerà a far parte di questa ristrettissima lista: insieme con lui solo altre 166 persone, in rappresentanza di 26 Paesi del mondo, hanno finora scritto il proprio nome nella International Hall of Fame.

Dall’altra sponda Francesco Bisotto, 21 anni compiuti a fine maggio, appena entrato a far parte dell’organico di uno tra i più grandi club della pallavolo maschile italiana, la Lube Civitanova. Sarà il vice di Balaso e già questo per lui rappresenta uno stimolo grandissimo: nelle interviste “Biso” ha sempre identificato nel libero di Civitanova il proprio modello sportivo.

Il giusto riconoscimento ad un grande lavoro compiuto da Bisotto durante le stagioni trascorse a Cuneo, prima tra le giovanili poi in Prima Squadra. Scoperto e cresciuto tecnicamente dall’ex tecnico Roberto Serniotti, il primo a credere in lui.

Non poteva andare diversamente, perché qui il cerchio si chiude: Serniotti, allievo del maestro Prandi per tanti stagioni durante le quali ha immagazzinato milioni di rudimenti del volley, con il suo lavoro ha contribuito a plasmare la tecnica di un ragazzo del quale, siamo certi, sentiremo parlare a lungo. Nell’attesa che torni a Cuneo.