Cuneo Volley, Massimiliano Cioffi si presenta: "Sono qui per dare una mano, pronto a dire la mia" (VIDEO)

Eccolo Massimiliano Cioffi, presentato nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno presso la sede della SAV Autolinee di Villafalletto, da sempre partner del volley cuneese. Da quarant'anni l'azienda trasporta gli atleti prima del Cuneo Vbc, poi di Piemonte Volley ed oggi di Cuneo Volley nelle trasferte.

Il nuovo centrale della squadra di Matteo Battocchio, consapevole di approdare in una squadra nella quale il reparto è consolidato da due atleti di primissimo livello, Lorenzo Codarin e Marco Volpato, si presenta ai nastri di partenza con grande entusiasmo, non senza avere riflettuto un po' prima di dire di sì.

"È stata una decisone alla quale ho pensato molto - le sue parole -, avevo in mente altro, ma quando ho avuto la chiamata di coach Battocchio non ho potuto rifiutare. Conosco Matteo da tempo, dopo qualche battuta mi sono informato circa le potenzialità della squadra, quindi mi sono consultato con amici e familiari e ho colto l'opportunità".

Avrà tempo e modi per mettersi in luce Cioffi. Cuneo vuol recitare il ruolo da protagonista nel prossimo campionato e per farlo avrà bisogno di tutte le sue pedine nel corso della stagione: "Codarin e Volpato sono molto forti, sono qui per dare la mia mano, disponibile e pronto a dire la mia".