29 giugno: festa di San Pietro e San Paolo anche a Bra

Oggi, 29 giugno, si festeggiano San Pietro e San Paolo, patroni di Roma, ma in realtà è tutta la Chiesa che ricorda i due apostoli.

La Chiesa era già in possesso delle catene utilizzate per la prigionia di San Pietro nel Carcere Mamertino, cosicché, quando il pontefice accostò le due catene, queste si fusero miracolosamente per divenirne una soltanto. La reliquia è conservata a Roma nella basilica di San Pietro in vincoli.