Alla Casa del Fiume di Cuneo si parla di lupo e altri animali selvatici

Il Parco fluviale Gesso e Stura organizza due appuntamenti in collaborazione con l’ Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, intitolati "La natura alle porte: parliamo di lupo e altri animali selvatici".

Questa sera, giovedì 30 giugno alle ore 21 presso La Casa del Fiume in Piazzale W. Cavallera 19 a Cuneo, Mauro Fissore, responsabile della vigilanza APAM, e Marianna Giraudo, consulente del Parco fluviale, affronteranno il tema della sempre più frequente presenza della fauna selvatica in contesti urbani e risponderanno alle domande del pubblico allo scopo di comprendere come la coesistenza sia possibile, se supportata dalla conoscenza, dal sostegno delle istituzioni e dal corretto e consapevole atteggiamento dei singoli.

Un secondo incontro è previsto giovedì 31 agosto, alle ore 21 presso il salone municipale a Castelletto Stura.