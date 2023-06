Cherasco, festeggiati i 40 del circolo ACLI “Proloco di Cappellazzo”

Si è svolta domenica 25 giugno la festa per i primi 40 anni del circolo ACLI “Proloco di Cappellazzo”.

Presenti alla manifestazione: il presidente provinciale delle ACLI Cuneesi Elio Lingua, con Giuseppe Vetrano, Consigliere Provinciale Fap -Acli Cuneo, il Vicario generale della diocesi di Alba, Don Claudio Carena, il parroco Don Daniele Mollo, il sindaco di Cherasco, Carlo Davico e quello di Marene, Roberta Barbero. Don Carena e Don Mollo hanno ringraziato per la collaborazione da parte del Circolo e per la concordia che crea tra le varie associazioni.

Il Circolo ha donato un leggio per la parrocchia. Al termine della Messa, dopo la benedizione, è stata consegnata al circolo la bandiera delle ACLI Cuneesi. Il sindaco Davico ha ringraziato per tutta la collaborazione del Circolo e per i volontari presenti nel comune.

Sono state consegnate due targhe: quella delle Acli Cuneesi al presidente Renzo Lamberti e altre due da parte del Circolo per il riconoscimento del loro impegno a Pierluigi Ghigo, primo presidente e Mauro Rinero.

Il presidente Renzo Lamberti ha ringraziato il parroco anche per il prezioso dono del terreno su cui sorge il circolo, e per la sempre disponibilità della parrocchia; gli amministratori per la disponibilità e l’amicizia e ha ricordato tutte le persone che hanno collaborato in questi 40 anni e che non ci sono più. Un grazie dal Presidente e a tutte le ACLI Cuneesi per il supporto e infine un ringraziamento a Paolo Cavanna per l'aiuto prestato negli anni.

Il presidente Acli cuneesi Elio Lingua ha portato i saluti della grande famiglia delle Acli cuneesi ricordando come, nel 1983, con il volontario Paolo Cavanna, incontrò un gruppo di cittadini per informarli di cosa potevano organizzare e dei servizi che potevano offrire ai circoli le ACLI.

Attualmente le Acli cuneesi contano 260 circoli e 38.000 soci e il lavoro di quegli anni ha creato una famiglia ampia vicino alla gente e una presenza capillare sul territorio cuneese, e con la consegna della bandiera delle Acli si è rivelato come i simboli rappresentano le tre fedeltà: alla Democrazia, alla Chiesa, al lavoro, mentre con la targa si sottolinea la riconoscenza e l’amicizia verso tutti i soci del Circolo.

In serata la gradita presenza di Franco Graglia, Vice Presidente della Regione Piemonte che ha consegnato una targa a nome del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio