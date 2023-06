Savigliano, il reparto Pediatria del S.S. Annunziata ha un nuovo ecografo

Da oggi la Pediatria dell’ospedale di Savigliano può contare su un nuovo ecografo dedicato al pronto soccorso del reparto. Un’apparecchiatura di alto livello, del valore di circa 30 mila euro, che si aggiunge a quella già in uso presso l’ambulatorio. “Coroniamo un sogno nel cassetto, realizzato insieme ad altri due soggetti, spiega Stefano Quaglia della Onlus Il Fiore della Vita che ha partecipato all’iniziativa e ha fatto da collettore dei contributi anche della Lilt provinciale e della delegazione saviglianese della Croce Rossa.

Ringraziano il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra “soprattutto per la costante e concreta presenza del sodalizio in occasione delle diverse necessità della Pediatria”. La Primaria Eleonora Basso: “Sono contenta di lavorare in questo ospedale e in questo territorio. Almeno la metà degli operatori deve essere in grado di utilizzare uno strumento che rappresenta una importante possibilità diagnostica. Soltanto noi, oltre al Regina Margherita di Torino, disponiamo di un ecografo per il pronto soccorso in area pediatrica.”

Patrizia Manassero è presidente provinciale della Lilt ed è accompagnata dal segretario Gianfranco Fortina, dal direttore sanitario Enrico Ferreri e dall’amministrativa Emma Mana: “La nostra associazione si occupa di lotta contro i tumori e soprattutto di prevenzione da 101 anni: siamo presenti a Cuneo, Alba, Mondovì, Bra e Saluzzo. E ci trovate in oncologia, in day hospital, in Hospice. Abbiamo raccolto i fondi con l’organizzazione della corsa in pigiama con pazienti pediatrici dello scorso anno, integrati con una parte della raccolta organizzata da amici di una giovane mamma deceduta in prossimità dell’evento”.

“Anche il nostro contributo arriva da una raccolta fondi organizzato in collaborazione con Abio e da altre offerte di cittadini generosi”, ricorda Andrea Testa che rappresenta la delegazione saviglianese della CRI.

Per la Città è presente il sindaco Antonello Portera con l’assessore Rocco Ferraro: “Ringrazio tutti per questo gesto importante, che sostiene la Sanità di oggi e di domani e la aiuta a crescere sul nostro territorio.”