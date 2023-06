Sicuramente avremmo visto molti annunci in giro che parlavano dei servizi di una badante filippina anche se poi ci sono badanti da tanti Paesi diversi Italia inclusa, e una persona certo non sceglie una professionista così importante dalla sua nazionalità che ha poca importanza da tutti i punti di vista

O forse quello che può capitare è che magari da bambini avevamo una badante di quel Paese che si stava prendendo cura di un nostro vicino di casa e quindi c'è rimasto un buon ricordo e ora che dobbiamo trovarla per i nostri nonni o per i nostri genitori anziani possiamo pensare ad un annuncio del genere per fare solo un esempio.

In ogni caso a prescindere dalla nazionalità il ruolo di una badante in tante situazioni diverse è veramente molto importante e cercheremo di capirlo meglio dentro nell'articolo.

Intanto dobbiamo dire che in genere una badante si rivolge a persone anziane che possono stare in varie condizioni di salute;, e nella peggiore delle ipotesi sono persone non più autosufficienti e quindi avranno bisogno di una professionista praticamente che vada a vivere con loro, e si parla in questi casi di badante convivente.

Praticamente parliamo di una professionista che poi va a vivere a casa delle persone anziane e avrà una sua stanza per la sua privacy e si prenderà cura di loro praticamente a 360 gradi anche per questioni delicate come prendersi cura della loro igiene.

Ma poi come tutti sappiamo una badante fa tantissime cose in casa e praticamente fa di tutto sia per quanto riguarda le commissioni esterne e se anche per quanto riguarda quello che c'è da fare in casa e quindi parliamo di andare a fare la spesa e poi preparare pranzo e cena, e occuparsi della pulizia e della gestione della casa.

In fin dei conti queste sono anche mansioni di cui si potrebbe occupare una colf semplicemente la badante poi si occupa anche della persona e quindi di fare compagnia e di sostenerla da un punto di vista anche relazionale che non è poco per persone che spesso sono abbandonate a loro stesse

Non bisogna avere fretta nella scelta di una badante

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte appena appuriamo e appena decidiamo insieme agli altri membri della famiglia che comunque una badante la dobbiamo cercare a che punto non dobbiamo fare allora di farci prendere dalle possibilità nella scelta di questo professionista, ma dobbiamo analizzare con calma e con lucidità.

Questo significa vagliare le varie possibilità e quindi per esempio andare a guardare i vari annunci e queste professioniste decideranno di fare inserire nei giornali locali o con i gruppi dei social per farsi conoscere e magari parlare delle loro esperienze così noi ci può venire la voglia di chiamarli e fissare un colloquio.

Poi è chiaro che comunque bisogna mettersi d'accordo per la questione degli orari e per la questione economica e teniamo presente che le badanti hanno un loro contratto collettivo nazionale che giustamente va rispettato.