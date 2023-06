Online e multichannel, come sta cambiando il settore del gioco italiano

Per spiegare una spesa complessiva di 20 miliardi di euro non basta parlare di settore redditizio, di resilienza, di aspettative migliorate. Bisogna andare più in profondità. Bisogna entrare nelle viscere del gambling, il settore del gioco pubblico e legale che in Italia è un fiore all’occhiello per l’economia.

Lo dicono i dati dell’occupazione, innanzitutto: 300 mila persone trovano infatti impiego in questa filiera, con numeri in costante crescita negli ultimi anni. Lo dicono i dati dell’erario statale, dal momento che il gioco garantisce 11 miliardi di euro all’anno come reddito fiscale, rappresentando l’1% del Prodotto Interno Lordo nazionale. Numeri importanti, messi in luce dalla ricerca “Italian Gaming market: solid foundation and compelling value creation opportunities”, realizzata da Bain & Company, che vanno a braccetto con quelli di Agipronews che guardano in particolar modo agli utenti e alla loro spesa. Un dato che è raddoppiato nel giro di pochi anni: se nel 2019 si spendevano in gambling 1,8 miliardi di euro, adesso si arriva a sfiorare quota 4 miliardi. A crescere sono soprattutto le scommesse, le preferite dagli appassionati, aumentate di 89 punti percentuali.

Una crescita che non si sarebbe realizzata se il mondo del gambling non avesse puntato, in tempi non sospetti su una nuova impostazione della filiera: il canale omnichannel. È questa, infatti, la nuova sfida delle aziende italiane, un progetto da continuare e da raggiungere per riavvicinare il canale tradizionale, quello fisico e terrestre, al gioco online. L’obiettivo è infatti di unire le sale gioco e i punti vendite alle piattaforme sul web. In questo senso è importante l’esperienza maturata dai casinò online italiani regolamentati dall'ADM, che oggi sono un modello per tutto il retail. La garanzia di sicurezza e di trasparenza, unita alla possibilità di controllare in ogni momento le transazioni finanziarie e alla grande varietà di promozioni offerte, hanno fatto salire queste piattaforme in vetta alla graduatoria di gradimento degli appassionati.

È qui allora che deve guardare il gioco tradizionale per rinnovarsi e per tornare ai fasti del tempo. È unendo le forze, le impostazioni e le strategie che il settore del gioco italiano potrà continuare a crescere. A superare qualsiasi tipo di record e di aspettativa.