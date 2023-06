In piazza Santarosa tra sicurezza stradale e auto storiche, mentre si attende il concerto di Simone Cristicchi [VIDEO]

In attesa del concerto di Simone Cristicchi e Amara con il tributo a Franco Battiato in programma per questa sera, giovedì 29 giugno, per l’appuntamento “Esperienze Artigiane sul palco”, nella splendida cornice di Piazza Santa Rosa a Savigliano si è tenuto questo pomeriggio un evento dedicato alla sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Stradale e la scuderia Veltro che ha portato nel salotto del comune saviglianese diverse automobili d’epoca, simbolo dell’eccellenza italiana.

Esposte 12 automobili storiche e particolarmente iconiche, veicoli ripresi nel calendario realizzato per il 2023 da Confartigianato Cuneo come “preludio” per la guida di prossima uscita, edita anche quest’anno da Nino Aragno Editore, che attraverso altrettanti viaggi stradali “nella Granda, on the road” metterà al centro imprese, prodotti e territorio.

L’iniziativa, varata da Confartigianato Cuneo per proseguire nel solco dei Creatori di Eccellenza le attività promozionali del comparto artigiano cuneese, quest’anno si arricchisce di ulteriori contenuti, andando ad aggiungere alle molteplici iniziative in programma anche un calendario di eventi realizzati direttamente nelle imprese e sui territori, durante i quali arte e musica si coniugano ai temi della sicurezza sul lavoro e sulle strade. L’evento saviglianese, realizzato con la collaborazione del Comune di Savigliano, inserito nel cartellone degli eventi estivi “Never Ending Summer”, realizzato con il contributo di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, ha messo al centro la cultura della sicurezza stradale, attività per trasmettere, soprattutto ai giovani, i valori connessi alla sicurezza stradale e a comportamenti consapevoli e rispettosi della normativa vigente. Nel video l'intervista al vicepresidente della Scuderia Veltro Valerio Romana. «Confartigianato – spiega il vicepresidente provinciale Michele Quaglia, anche rappresentante degli Autoriparatori – è da sempre attento attore sul territorio provinciale non solo per quanto attiene problematiche, esigenze e aspettative del tessuto economico di riferimento, ma anche, in senso più ampio, per tanti aspetti collegati alla quotidianità della popolazione delle nostre comunità. In questo senso, da diversi anni abbiamo aderito alla “Carta Europea della Sicurezza Stradale”, mettendo in campo diverse iniziative di sensibilizzazione culturale, molte delle quali realizzate grazie alla proficua sinergia con il locale Comando Provinciale della Polizia Stradale. Queste collaborazioni vedono un particolare coinvolgimento da parte dal nostro settore Autoriparazione, composto da imprenditori “in prima linea” nella comunicazione e trasmissione di best-practice nei confronti della clientela». Intanto la piazza si prepara all’appuntamento a partire dalle ore 21 del concerto “Torneremo ancora”, nel quale si esibiranno Simone Cristicchi e Amara. Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un “rapimento” – mistico e sensuale – ispirato al repertorio del grande Maestro della musica italiana.