Una città a realtà aumentata con "Cuneo Pop Up"

Sabato primo luglio a Cuneo, in concomitanza con l’inizio di «Cuneo Illuminata 2023», inaugura il nuovo percorso di visita «Cuneo Pop Up», un modo innovativo di scoprire storie e luoghi cuneesi attraverso il racconto di cittadini illustri del passato, grazie alla realtà aumentata e all'applicazione Bepart.

Cuneo Pop Up è un progetto promosso dall’associazione turistica Promocuneo, in collaborazione con noau | officina culturale, Bepart cooperativa sociale e Associazione Comitato Cuneo Illuminata, realizzato con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando Fuori Orario, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cuneo e di Banco Azzoaglio.

Un progetto realizzato in forma partecipata Il percorso di visita Cuneo Pop Up, che permette di scoprire la città e la sua storia in modo divertente e interattivo, è stato realizzato grazie alla partecipazione di un gruppo di attori selezionati tramite una call for artists e di tanti cuneesi, che si sono messi in gioco e hanno dato voce e corpo ai personaggi illustri della storia cittadina attraverso una residenza artistica di due settimane a inizio marzo.

Un’esperienza nel corso della quale si è lavorato sui testi scritti dalla drammaturga Elena Griseri. Inoltre le classi terze dell’Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri (Scuola Primaria “Paola Garelli” e Scuola Primaria “Bernard Damiano”) hanno assistito alle prove della messa in scena delle storie e hanno regalato spunti preziosi per lo sviluppo del lavoro. Tutte queste attività hanno portato alla scrittura dei copioni che gli attori hanno recitato e registrato davanti al green screen, per la creazione dei contenuti digitali in realtà aumentata.

L’itinerario

Il risultato finale del progetto è un itinerario di visita in cinque tappe, contrassegnate dalle vetrofanie posizionate presso il Municipio, la Torre civica, il Teatro Toselli, il Museo Casa Galimberti e la stazione ferroviaria.

Per scoprire cosa hanno da raccontare personaggi illustri della storia cuneese, come Duccio Galimberti e Alice Schanzer, è necessario posizionarsi sul logo di «Cuneo Pop Up» tracciato per terra in corrispondenza di ciascuna tappa, scaricare l’applicazione gratuita Bepart da App Store o Google Play, inquadrare la vetrofania e lasciarsi trasportare in un’epoca passata grazie alla tecnologia della realtà aumentata (i contenuti in realtà aumentata sono fruibili sia da smartphone sia da tablet, in presenza di luce naturale, dunque non in orario notturno).

Per muoversi tra una tappa e l’altra è possibile utilizzare la mappa all’interno dell’app Bepart. L’itinerario è infatti pensato per essere visitato in autonomia, sia dagli abitanti della città sia dai turisti che approdano a Cuneo e che possono così scoprirne la storia in modo innovativo e dinamico.

Le tappe e i personaggi

Museo Casa Galimberti - Alice Schanzer e Duccio Galimberti: madre e figlio prendono vita in questa installazione. Insegnante e poetessa italiana lei, avvocato e partigiano italiano lui, vi racconteranno la loro storia attraverso un dialogo carico di ricordi e di orgoglio.

Palazzo Comunale - La fondazione di Cuneo: da scoprire attraverso la leggenda di Cecilia, giovane donna promessa sposa, che rifiutò le lusinghe del signorotto di Saluzzo, spronando la comunità a spostarsi altrove per dare vita a una nuova città.

Teatro Toselli - Giovanni Toselli: preparatevi a incontrare uno dei fondatori del teatro dialettale piemontese e ad ascoltare la storia di un attore, commediografo e impresario che ha attraversato una carriera travagliata, ma senza mai perdere di vista l’amore per la cultura.

Via Roma 19 - Severina Javelli: l’amore per il canto lirico, una passione “scomoda” ma che non ha mai smesso di coltivare, fino a diventare una cantante lirica applaudita nei più importanti teatri d’Italia e d’Europa. La sua voce e la sua storia vi travolgeranno.

Piazzale della Libertà - Maria Luisa Alessi: un altro esempio di coraggio al femminile di Cuneo. Vi racconterà il suo impegno da staffetta contro il fascismo in nome della libertà, che le costò la vita.