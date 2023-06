I bambini della scuola dell'infanzia di San Michele salutano i nonni della casa di riposo prima delle vacanze

Nella mattinata di giovedì, i bambini della Scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì hanno salutato prima dell'estate i nonni della Casa di Riposo.

E lo hanno fatto portando in regalo pietre trasformate con pittura e creatività in insetti del prato che sono state sistemate nelle aiuole e nelle fioriere della struttura per abbellire e colorare l'ambiente.

Una giornata in allegria con gli ospiti, lo staff della struttura e le volontarie Avo.

"I bambini partecipano ogni volta con entusiasmo alle attività che coinvolgono gli ospiti della Casa di Riposo - dicono le maestre - e anche in questa occasione il tempo trascorso insieme è stato arricchente per i bambini e gli anziani, contagiati dell'allegria dei più piccoli. Arrivederci al prossimo anno, con nuove iniziative da condividere!".