Caro mutui, all'Europarlamento interrogazione di Gianna Gancia

Ho presentato in Parlamento europeo un’interrogazione contro il caro mutui. La decisione della Bce di aumentare i tassi d’interesse e, dunque, il costo del denaro, allo scopo di contrastare l’aumento dell’inflazione, non sembra essere efficace sulle ragioni della crisi (rarefazione dell’offerta dei beni primari ed energetici e le tensioni geopolitiche della guerra in Ucraina) e comporta un conto salato scaricato su famiglie, consumatori e imprese, già provate da caro vita e caro bollette.

L’aumento del 75% delle rate dei mutui a tasso variabile pesa sulle famiglie e il raddoppio di fatto dei nuovi mutui rende pressoché impossibile, soprattutto per i giovani, acquistare casa. L’ulteriore rialzo annunciato da Lagarde per luglio, l’ottavo in un anno, non è più sostenibile, anche per le nostre imprese con il blocco dei finanziamenti, la conseguente riduzione della competitività del nostro Paese e il rischio, sempre più concreto, di recessione.

Serve agire in fretta e fare fronte comune in Europa per cambiare l’orientamento della politica monetaria che pesa in modo troppo gravoso su cittadini e imprese.