Prosegue a pieno ritmo l’attività territoriale di Azione nella Provincia di Cuneo, con un mese di giugno rivelatosi ricco di appuntamenti e con in programma numerose iniziative, tematiche e non solo, per il prossimo futuro.

In data 19 giugno si è infatti svolto a Mondovì il Coordinamento Provinciale di “Granda in Azione”, presieduto dal segretario provinciale Andrea Vassallo e dal responsabile dell’organizzazione Michele Valsecchi, dai Consiglieri provinciali Pietro Danna, Vincenzo Pellegrino e Anna Maria Molinari, unitamente ad una nutrita partecipazione di amministratori locali provenienti da tutta la Provincia di Cuneo.

L’occasione è stata utile per analizzare la situazione politica nazionale e, soprattutto, per programmare lo sviluppo del radicamento territoriale del partito, che prosegue con buon ritmo ed interessando tanti comuni, anche i più piccoli, della Granda.

Sono state, inoltre, poste le basi per organizzare alcuni eventi tematici che avranno luogo in diverse città della Granda: dalla mozione nazionale sul nucleare alla Sanità locale, dalla riforma delle Province alle infrastrutture, tanti sono i temi sui quali Azione intende intraprendere un percorso di approfondimento nei prossimi mesi, all’insegna di una politica basata su elementi quali concretezza, competenza e pragmatismo, che da sempre caratterizzano il modus operandi di Azione ad ogni livello territoriale.

Nel Coordinamento si è affrontato anche il tema degli appuntamenti elettorali del 2024, sfida rispetto alla quale Azione vuole rispondere presente anche in Granda: dalle comunali alle Regionali, passando per le Provinciali (in attesa di conoscere gli sviluppi della riforma attualmente in esame al Senato) ed arrivando alle Europee, “Granda in Azione” vorrà essere protagonista sul territorio al fine di favorire l’elezione di suoi esponenti ad ogni livello, impegnandosi così proattivamente con l'obiettivo di affrontare da protagonista le sfide che attendono il Cuneese nel prossimo futuro e dare risposte concrete ai cittadini.

I gruppi locali sono già al lavoro, e ciò specie nelle “sorelle” chiamate al voto nel 2024, per formare le future liste ed aggregare persone dalle diverse esperienze sulla base di temi e proposte che più interessano le realtà locali, anche qui privilegiando competenza e concretezza rispetto a “vecchie” logiche politiche nelle quali Azione non si ritrova.

Nell’ambito degli incontri territoriali, poi, martedì 27 giugno si è tenuta presso l'Antico Casolare di Fossano una significativa riunione del movimento politico Fossano in Azione, alla presenza di molti tesserati e simpatizzanti che si sono riuniti per discutere delle sfide e delle opportunità che attendono la comunità fossanese.

La riunione ha ospitato importanti figure del movimento, tra cui il coordinatore cittadino Gianfranco Dogliani e il referente Matteo Blengino. Erano inoltre presenti il segretario provinciale di Azione, Andrea Vassallo, il consigliere provinciale di Granda in Azione Pietro Danna e il presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ASL CN1, nonché sindaco di Busca, Marco Gallo.

Gianfranco Dogliani ha aperto l'incontro con un caloroso discorso, sottolineando l'importanza di ritrovarsi dopo i mesi di pausa seguiti alla rottura del percorso nazionale con Italia Viva. Evento che però, sottolinea, non hanno intaccato i rapporti locali con i vertici del partito, in particolare con Armando Boretto, che rimangono eccellenti e caratterizzati da una proficua collaborazione.

Durante l'incontro, è stata dedicata particolare attenzione agli appuntamenti elettorali che si susseguiranno nei prossimi mesi. Con il consigliere provinciale Pietro Danna, di rientro da Roma dove ha partecipato all’assemblea nazionale Upi sul futuro delle Province, si è discusso delle elezioni amministrative, regionali e provinciali, nonché delle prospettive per le elezioni europee. Fossano in Azione riconosce l'importanza di questi appuntamenti elettorali per il futuro della comunità fossanese e si impegna a lavorare con impegno e dedizione per presentare candidati preparati e programmi convincenti. Il movimento intende coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale, ascoltando le loro esigenze e sviluppando proposte concrete per migliorare la qualità della vita nella città e nella provincia.

Con Marco Gallo è stato affrontato un tema di vitale importanza per la comunità fossanese, ovvero il futuro dell'ospedale di Fossano e la sua rilevanza strategica per il territorio. In particolare, si è discusso della situazione sanitaria e delle preoccupazioni connesse alla costruzione del nuovo ospedale a Savigliano: Fossano in Azione condivide le preoccupazioni della comunità riguardo al possibile indebolimento del ruolo dell'ospedale di Fossano come struttura di riferimento per la comunità. L'ospedale di Fossano ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'offerta di servizi sanitari di qualità, vicini ai cittadini, e rappresenta un pilastro essenziale per la salute e il benessere della comunità locale. È fondamentale garantire che le decisioni prese riguardo alla sanità in Regione tengano conto delle esigenze specifiche del territorio e della sua popolazione.

Si è poi parlato di un nodo cruciale per la città e il circondario, ovvero il tema dell'infrastrutture. A seguito del crollo nel 2017, la superstrada è rimasta incompleta, generando notevoli disagi per la comunità. Recentemente, è stata completata la demolizione delle strutture pericolanti, ma la ricostruzione richiederà ancora molto tempo. La mancanza di una viabilità adeguata ha un impatto significativo sulle strade statali e provinciali del circondario, aggravando la situazione con il passaggio di mezzi pesanti nelle aree urbane. Inoltre, con l'arrivo del polo logistico Lannutti nell'area ex-Michelin, ci si aspetta un ulteriore aumento di traffico e l'utilizzo di centinaia di mezzi aggiuntivi. È fondamentale che il Comune, la Provincia e gli enti preposti collaborino attivamente per adottare strategie efficaci al fine di minimizzare l'impatto di tali problemi sulla vita dei cittadini.

Fossano in Azione ribadisce la volontà di affrontare in modo pragmatico e costruttivo i temi cruciali che riguardano la città e il suo sviluppo. Il movimento politico si impegna a fare di questi temi il proprio "cavallo di battaglia" e a dare voce alle preoccupazioni dei cittadini che sembrano essere ignorate sia dalla maggioranza, impegnata in evidenti problemi di equilibri politici interni, sia dall'attuale minoranza in consiglio comunale.

A tal fine, per coinvolgere attivamente i cittadini che condividono la stessa visione e che desiderano un impegno concreto su questi temi, Fossano in Azione organizzerà, a partire dalla fine dell'estate, una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza. Questi incontri saranno l'occasione per approfondire in modo preciso le tematiche fondamentali per la città, ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e raccogliere idee e proposte per affrontare le sfide che ci attendono.