Al Caffè Letterario di Bra si legge “Tutti i sapori di casa Pappagallo” di Luca Pappagallo

Prendete ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato e trasformatele in un patinatissimo ricettario. Il risultato? “Tutti i sapori di casa Pappagallo” (Vallardi). Se siete stanchi della nouvelle cuisine o dei piatti iper sofisticati dei grandi chef, questo è il libro che fa per voi. Piatti semplici e facili da realizzare per dare una svolta alla cena o festeggiare in grande.



È questa la filosofia di Luca Pappagallo, che si muove tra la rete e la cucina sin dal lontano 1999, quando creò Cookaround e poi nel 2019 “Casa Pappagallo”, oggi tra i più importanti canali YouTube/Facebook e Instagram, vera bussola della cucina in Italia.



Da questa esperienza nel 2021 è nato il primo libro, “Benvenuti a Casa Pappagallo. Oltre 150 ricette golose per portare la gioia in tavola” (Vallardi). Antipasti, zuppe, sontuosi primi, secondi eccezionali, contorni, piatti unici e dolci che compongono un ricettario all’insegna della genuinità e dei sapori, un golosario per tutti gli amanti della buona cucina di casa.



Anche il secondo volume non scherza. “Tutti i sapori di casa Pappagallo” è un invito a sedersi a tavola con le persone più care per riscoprire piatti, profumi e storie d’infanzia, combinati in una selezione di ricette per tutti i gusti, grazie anche ai nonni che l’hanno iniziato fin da piccolo alle cucine del mondo. Tradizione che arriva dal focolare domestico, dalle ricette tramandate di generazione in generazione.



Il filo conduttore del libro è senza dubbio l’amore dell’autore per la sperimentazione, intesa come capacità di mettersi ai fornelli per proporre soluzioni efficaci che rendono i suoi piatti accessibili a tutti e facilmente replicabili.



Non chiamatela cucina. Piuttosto, un manifesto: oltre cento ricette divise tra i canonici antipasti, primi, secondi e dolci, che spaziano tra grandi classici della tradizione nazional popolare a piatti più complessi di altri luoghi nel mondo che hanno tanto da raccontare in fatto di cucina come la Grecia, il Perù ed il Medio Oriente.



Dalle deliziose éclair al caramello al ricco e succoso filetto di maiale, passando per gli gnocchi di pane con cozze e vongole, il ceviche peruviano, l’amatriciana sbagliata, il panbrioche, la portokalopita greca e mille sughi e paste a cui non potrete resistere. Buona lettura e leccatevi i baffi!