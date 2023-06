Acda, in vent'anni lavori per 150 milioni di euro. Quaranta: "Traguardo tagliato con professionalità e dedizione"

La vita di Acda spa è stata densa di attività in tutto il settore idropotabile. Oggi si taglia il traguardo dei 20 anni supportato da numeri importanti. Gli investimenti hanno superato i 136 milioni di euro, attualizzabili in oltre 150 milioni. I quasi 27 milioni di utili – rivalutabili in 31.500.00 euro – sono stati tutti reinvestiti.



Negli ultimi 5 anni i cantieri hanno superato i 50 milioni di euro consentendo di raggiungere soglie di livello nazionale: 53 euro per abitante è la media pro-capite investita lo scorso anno.



La compagine sociale è passata dai 69 comuni del 2009 agli attuali 108 grazie alle acquisizioni di varie società e comuni in economia.



Tra i lavori più significativi, la realizzazione dell’acquedotto intercomunale, grande opera sia sotto il profilo ingegneristico che amministrativo.



È una rete di primaria importanza regionale che sulla destra idrografica, partendo da Borgo San Dalmazzo serve Boves, parte delle borgate Cuneesi per raggiungere Castelletto Stura; sulla sinistra, sempre da Borgo passa a Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Busca, Tarantasca, Centallo e Roata Chiusani. Un’opera determinante per l’equilibrio acquedottistico delle reti dei vari comuni che oggi, a causa della crisi idrica, si sta ampliano alla bassa valle Stura fino a raggiungere Roccasparvera e Gaiola, a Pratavecchia di Dronero, a Costigliole Saluzzo e da Villaggio Colombero sta raggiungendo San Lorenzo di Peveragno. Fu completata nella sua quasi totalità nel 2008 e, grazie a continui lavori manutentivi, non ha mai creato problemi anche in questi ultimi anni di scarse precipitazioni.



È innegabile che la società sia ormai una realtà economica di buon livello in questa provincia, ben oltre il valore del fatturato, giunto a 35 milioni di euro. Una iniezione molto importante per l’economia locale, accompagnata da una corretta politica del personale che oggi, tra i vari settori, conta oltre 140 unità.



Infine, da un anno Acda Spa è anche Energy Service Company, settore nel quale eroga servizi di diagnosi energetiche, riqualificazione dell’illuminazione pubblica, installazione di impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico degli edifici oltre a fornire supporto completo per la creazione di Comunità di energia rinnovabile e Gruppi collettivi di auto-consumo.



“Siamo orgogliosi di questo traguardo consapevoli della forza dei numeri e della grande professionalità e dedizione che tutti i giorni vengono profusi dall’intera struttura aziendale. A questo proposito, è doveroso ringraziare l’ing. Roberto Beltritti per quanto fatto in questi anni nel ruolo di Direttore a cui rivolgo – a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione – i migliori auguri. Guardiamo con fiducia alle prossime sfide consapevoli che con il nuovo Direttore – l’ing. Andrea Ponta – riusciremo a garantire la continuità e l’efficacia del nostro cammino” dichiara Livio Quaranta, Presidente di Acda spa.