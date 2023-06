Bra: al via le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico

Come per le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di mensa, pre-orario, post-orario e doposcuola, ora anche l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 potrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale “Spazio Scuola” (raggiungibile nella sezione Servizi on line/Servizi scolastici del sito www.comune.bra.cn.it) a partire dal 1 luglio ed entro il 30 settembre 2023. Per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario possedere l’identità digitale SPID o la carta d’identità elettronica CIE.

All’atto dell’iscrizione è possibile scegliere di effettuare il tragitto di andata e ritorno (2 corse giornaliere), oppure di sola andata o solo ritorno (1 corsa giornaliera). Una volta completata la procedura, l’Ufficio Scuola del Comune comunicherà l’importo che ciascun alunno dovrà pagare a seguito di verifica delle eventuali riduzioni tariffarie spettanti. Il pagamento della tariffa è da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 settembre.

Inoltre, i genitori di figli minori che intendono autorizzarne la discesa in autonomia alla fermata di ritorno, nel corso dell’iscrizione on line al servizio dovranno scaricare il modulo di autorizzazione, compilarlo, firmarlo e allegarlo, oppure trasmetterlo all’Ufficio Scuola via mail all’indirizzo ufficio.scuola@comune.bra.cn.it (allegando il documento d’identità), ovvero consegnarlo a mano.

Per supportare le famiglie che necessitano di assistenza per la presentazione delle domande di iscrizione on line è stato realizzato un apposito “Sportello APerto”. Per accedere è necessario prendere un appuntamento presso l’Ufficio Scuola del Comune al numero 0172-438238, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45, il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16.30, cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.