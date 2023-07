Bra, piace la nuova dislocazione dei banchi alimentari al mercato del venerdì

Tanta gente, un piacevole fresco ed entusiasmo hanno accolto la novità che riguarda il mercato del venerdì, a Bra.

Parliamo della diversa collocazione dei banchi alimentari passati da piazza XX Settembre a corso Garibaldi a seguito della modifica introdotta dal Comune in via sperimentale per dodici mesi e concordata coi rappresentanti degli ambulanti e l’Ascom.

Nella mattinata del 30 giugno abbiamo passato in rassegna il perimetro interessato dalla novità per raccogliere gli umori di questa iniziativa ed i commenti sono stati tutti positivi. Per qualcuno dei venditori l’area con le bancarelle davanti alla rotatoria era isolata, mentre ora è assicurata maggiore omogeneità, inoltre si è ricavata una zona in più di parcheggio per quanti desiderano andare al mercato.

Perché al richiamo del mercato è difficile resistere: sarà per la qualità dei prodotti, sarà per le offerte imperdibili, sarà per l’aria che si respira, sarà quel che sarà, ma qui si creano rapporti di fiducia venditore-cliente che spesso non possono verificarsi nei grandi centri commerciali.