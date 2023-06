Centro Hpl a Savigliano: in corso i colloqui con le famiglie

Sono in corso i preparativi per l'apertura del Centro Hpl – rivolto ai bambini con fragilità cognitive – che nel prossimo anno scolastico 2023-2024 troverà casa presso la sede di Oasi Giovani, ente gestore. In queste settimane è in corso la fase dei colloqui con le famiglie: andranno avanti per tutta l'estate.

Promossa dalla Consulta per le Persone in Difficoltà e dall’Associazione Diritti Negati, grazie al finanziamento della Regione Piemonte e alla collaborazione dei Dipartimenti di Neuropsichiatria Infantile delle Asl locali, l'iniziativa prevede che sorgano cinque centri a livello piemontese.

10 i posti ancora disponibili a Savigliano, il Centro Hpl per la provincia di Cuneo.

Per accedervi, ai bambini (6-10 anni) dev'essere stata fatta una diagnosi di funzionamento intellettivo limite – in altre parole una valutazione del quoziente intellettivo, che dev'essere tra 70 ed 85 – dalla neuropsichiatria dell'Asl.

Ad occuparsi dei colloqui con le famiglie, in queste settimane, è Andrea Dardanelli, psicologo del Centro Hpl. «Questa – spiega – è la prima fase del progetto. Ci sarà poi quella delle valutazioni, per vedere il livello di partenza del giovane, e la creazione di piani di potenziamento individuale sulle funzioni esecutive, attraverso la pratica di attività studiate ad hoc e software specifici. I tutor saranno figure appositamente formate, uno ogni due bambini. Li seguiranno per due pomeriggi alla settimana, per tutto l'anno scolastico».

«Siamo orgogliosi di essere l’ente gestore del Centro Hpl della provincia Cuneo, e stiamo osservando con piacere lo sviluppo del progetto – gli fa eco il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Le aule saranno quelle dei locali del nostro Centro educativo post-scolastico, con ingresso da via Malines. Un progetto che lavora sulle fragilità non può che essere in linea con le finalità di Oasi, che da secoli agisce negli ambiti dell’assistenza e dell’educazione».

Il Centro Hpl sarà gratuito per i bambini che vi accederanno. Per chi volesse maggiori informazioni è possibile contattare il 334.8101643 o visitare il sito internet www.centrohpl.it.