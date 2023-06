"Cuneo, anima verde del Piemonte”: studenti del Grandis di Cuneo si inventano "travel vlogger" [VIDEO]

“Diventa travel vlogger della tua città”. È il progetto sviluppato nel corso dell’anno scolastico dalla classe terza C dell'IIS Grandis di Cuneo, settore tecnico economico turistico, coordinata dalla professoressa Emanuela Borsano.

Sulle piattaforme digitali sono sempre più numerosi i contenuti (video, storie su Instagram,..) caricati dai travel vlogger (appassionati di viaggio che condividono le proprie esperienze sul web con i loro video-blog).

Ciascuno ha un proprio stile e un modo personale di porsi davanti alla telecamera per raccontare in diretta le esperienze di viaggio. C’è chi ama scoprire luoghi di arte e cultura, altri attenti al rispetto dell’ambiente, altri appassionati di tradizioni culinarie.

Gli studenti, futuri operatori del comparto turistico, avevano il compito di realizzare con lo smartphone un video relativo alla città di Cuneo da proporre al sindaco e all’ATL locale. Il target di riferimento è quello di coetanei di una metropoli come Torino, Roma, o Milano, a cui gli studenti raccontano in prima persona e in modo coinvolgente gli aspetti cuneesi che ritengono più significativi, dando spazio anche ai luoghi della movida e della ristorazione adatti ai loro potenziali follower.

Le immagini raccontano l’amore e la curiosità di un gruppo di adolescenti per quel tessuto urbano che si sviluppa da Contrada Mondovì a Via Roma e a Corso Nizza fino a viale degli Angeli senza dimenticare il grande parco fluviale Gesso e Stura.

Guarda il video “Cuneo, anima verde del Piemonte”:

Cuneo è davvero il polmone verde del Piemonte: non ospita un parco all’interno dell’abitato ma si rivela come una città immersa in un bellissimo parco dove, come dice la voce narrante, “puoi andare con la famiglia, con gli amici ma anche da solo!”

I ragazzi e le ragazze che sono stati interpreti, sceneggiatori e registi del video sono stati ricevuti a inizio giugno in Municipio: “Ringraziamo di cuore la sindaca Patrizia Manassero che ci ha dedicato parte del suo preziosissimo tempo ed ha espresso parole di apprezzamento per i nostri studenti. Parole che resteranno impresse come affettuoso viatico per il loro futuro”.