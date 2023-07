Cuneo presenta i nuovi "Regimi di aiuto", a favore delle attività commerciali

Piccole e medie imprese che vogliano riqualificare o migliorare l’esterno dei propri esercizi commerciali e/o esercizi pubblici nel territorio del Comune potranno partecipare a un bando – approvato dalla Giunta Comunale l’8 giugno scorso – che mette a disposizione contributi a fondo perduto, per sostenere e favorire tali investimenti. Le domande di partecipazione potranno essere presentate tra il 13 luglio prossimo e fino al 31 agosto 2023.



Sono a disposizione complessivamente 122.500 euro di fondi della Regione Piemonte, a cui il Comune di Cuneo ha avuto accesso essendo iscritto nell’elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte.



Per meglio comprendere il nuovo bando e le modalità di partecipazione, mercoledì 5 luglio alle ore 15 o alle ore 20.45 presso Sala Vinaj – Via Roma 4 – Piano secondo – Cuneo - si terrà una presentazione aperta a tutti i soggetti interessati.



Coordinerà gli interventi il Vicesindaco Luca Serale. «La presenza dei tecnici estensori del bando, insieme agli specialisti relativamente agli aspetti amministrativi, permetteranno a tutti di comprendere, nei dettagli, le regole per accedere al finanziamento» dichiara il Vicesindaco Luca Serale.