Da Voglia di Crescere donazione da 18mila euro alla Terapia Intensiva Neonatale del S. Croce

L’associazione cuneese Voglia di Crescere, presieduta da Daniela Ferrero, ha donato oggi un videolaringoscopio del valore di 18mila euro, dedicato al trasporto neonatale. Lo strumento è utile per agevolare le intubazioni nei neonati in carico alla Terapia Intensiva Neonatale.

Voglia di Crescere, nata nel 2006, è assiduamente presente a fianco della TIN, per contribuire al sostegno dell’attività attraverso donazioni sia al reparto sia per il trasporto di emergenza (nel 2015 il sodalizio aveva donato un’ambulanza dedicata).

“La Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo è hub per tutta la provincia, oltreché per il punto nascita di Pinerolo convenzionato con noi - spiega il direttore Andrea Sannia -. Inoltre da oltre vent’anni è attivo il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) che garantiamo, coprendo efficacemente le esigenze del territorio all’interno della rete di assistenza regionale.”

Lo STEN provvede al trasferimento assistito dei neonati dai punti nascita del bacino di utenza che necessitano di cure intensive. È attivabile a richiesta 24 ore su 24 e dispone di un’ambulanza dedicata con incubatrici da trasporto dotate di attrezzature per l’assistenza respiratoria, per il monitoraggio continuo dei parametri e la somministrazione di farmaci. In media di trasporti di emergenza neonatale sono oltre 100 all’anno.



Il commissario Livio Tranchida era presente alla consegna del nuovo strumento: “Ringrazio Voglia di Crescere per il costante impegno profuso negli anni, anche nel corso del difficile periodo della pandemia. Si è creata una sorta di simbiosi tra l’associazione e la TIN che svolge una funzione delicata a servizio di tutto il territorio Cuneese ed oltre. A questa nuova donazione, mi dicono, ne seguirà presto un’altra. Veramente un esempio concreto di vicinanza”.