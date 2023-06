Miele self service al Castello Roccolo di Busca

Il ventinovenne Davide si è avvicinato al mondo delle api durante il suo lavoro da educatore professionale, seguendo alcuni pazienti di una comunità psichiatrica in occasione di un corso legato all’apicoltura. Da questo primo incontro è nata una passione che lo ha portato a diventare apicoltore e ad aprire una piccola azienda che con il tempo si sta arricchendo di nuove arnie. Il nome dell’azienda nasce dal soprannome di Davide “Testarusa” per via dei capelli rossi.

L’ energia e il carattere affabile e generoso di Davide lo hanno portato a sfidare un luogo comune "diffidare di chi non si conosce”. Davide ha posizionato una prima “casetta del miele” self-service al Parco Fluviale di Cuneo (leggi qui), a cui è seguita una seconda presso il Parco del Castello di Margarita ora è la volta del Parco del Castello del Roccolo.

L’associazione Castello del Roccolo ha accolto con entusiasmo l’iniziativa “non solo i turisti potranno acquistare il miele, in occasione della loro visita al castello, ma tutti coloro che passando da Busca ne faranno richiesta durante i giorni di apertura. Il miele potrà essere prelevato in autonomia dall’acquirente che potrà effettuare il pagamento con satispay direttamente all’azienda”. L’associazione spiega la ragione di questa scelta: “Abbiamo apprezzato lo spirito con cui Davide porta avanti quest’iniziativa, lasciando il miele incustodito e fidandosi delle persone, perché come dice Davide: “l’unico modo per sapere se puoi fidarti di qualcuno è dargli fiducia”. Abbiamo constatato un’affinità di intenti che ci lega a Davide: “fare piccole azioni positive che possano fare del bene al prossimo”; Davide lo fa donando fiducia oltre la dolcezza del suo miele, l’associazione continuando, nonostante le numerose difficoltà, ad aprire un luogo incantevole che dona bellezza”.

Il Parco e il Castello del Roccolo saranno aperti al pubblico, in orario pomeridiano, la prima e la terza domenica del mese – www.castellodelroccolo.it