Regionali, Cirio si propone: “Io disponibile, l’ho detto alla coalizione”

A ribadire la disponibilità a fare a correre per il centrodestra è lo stesso Governatore: “Ho già dato la disponibilità al mio partito, alla coalizione e anche al mio governo per continuare a fare quello che sto facendo perché il Piemonte per me è stata la prima ragione per cui mi sono occupato di politica”.

La palla però passerà ai partiti. Di fatto, la candidatura o meno di Cirio verrà decisa a Roma. “Ho anche detto che sono disponibile per quello che deciderà la coalizione e il governo per il futuro”.