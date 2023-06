Saluzzo, don Roberto Bruna è il nuovo vicario della Diocesi

Don Roberto Bruna, parroco di Busca è il nuovo Vicario Generale della Diocesi di Saluzzo. Prende il posto di don Beppe Dalmasso, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi anni e che è stato nominato Vicario per il Clero, compito svolto finora da don Oreste Franco che ha rassegnato le dimissioni, avendo superato gli ottant’anni.

I nuovi incarichi aprono l’elenco di avvicendamenti negli uffici pastorali e in alcuni servizi diocesani, annunciati dal vescovo monsignor Cristiano Bodo, ieri mattina, con il ringraziamento per l'impegno profuso a chi lascia il ruolo e ai nuovi incaricati.

Dopo molti anni, don Marco Gallo lascia il servizio all’Ufficio catechistico diocesano di cui diventa direttore don Silvio Eandi e vicedirettore don Marco Bruno.

In una prospettiva di razionalizzazione degli uffici pastorali, il centro pastorale dei ragazzi verrà unito al centro pastorale giovanile; a don Dario Ruà e a don Marco Casalis viene affidato il compito di operare questa unione.

L’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso vede l’avvicendarsi di Maria Rosa Gullino con Paola Maggi in qualità di direttrice. Il grazie del vescovo alla signora Gullino per l’operato e alla signora Maggi per aver accolto l’incarico, unito a quello per il Movimento dei Focolari per l’impegno in questo ambito ecclesiale.

La biblioteca diocesana nell’antico episcopio di via Maghelona vede nel professor Marco Piccat, docente di Filologia romanza, già presidente della Fondazione CRSaluzzo, membro del Comitato Internazionale di esperti del Cammino di Santiago, il nuovo direttore. Si affiancheranno come vicedirettori don Giuseppe Bertinetto e la dottoressa Sonia Damiano.dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi.

L’archivio diocesano nel Vescovado di corso Piemonte, vedrà invece quale vicedirettore il canonico don Lorenzo Sapino che si affiancherà al direttore don Ezio Giovanni Marsengo e alla collaboratrice Claudia Cavaglià. Don Ezio conserverà l’incarico di Cancelliere vescovile e di Segretario del vescovo.

Ufficializzato il compito di don Giovanni Banchio, parroco di Dronero, nuovo coordinatore diocesano della pastorale, con il compito di organizzare attività, incontri, riunioni, lungo tutto l’anno. A breve la partecipazione di 180 giovani della Diocesi dal 31 luglio al 2 agosto a Lisbona, alla Giornata Mondiale della Gioventù alla presenza di Papa Francesco.

Tutte le nomine annunciate avranno corso dal 1° settembre prossimo.

Il vescovo Bodo ha ricordato inoltre gli avvicendamenti avvenuti nei mesi scorsi, in seno alle diverse Fondazioni diocesane.

L’Opera Ministero pastorale Ancina ha rinnovato il suo consiglio di amministrazione: vede in Don Dario Ruà il presidente e Claudia Abburrà, Simona Bellino, Luigi Fassino, Giuliana Risso i nuovi componenti dello stesso.

Cambio nella segreteria del Gianotti: il nuovo segretario designato è Luigi Colombano. Anche la Fondazione San Francesco Sales ha rinnovato i suoi componenti che sono: Luisa Frandino, Chiaffredo Peirone e don Dario Ruà. Presidente l’avvocato Peirone.