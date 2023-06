Peveragno e i disagi del verde pubblico: "Da una ditta sola ora ne gestiamo quattro. Ora interventi più tempestivi"

Si sono susseguite negli ultimi giorni nella comunità peveragnese – soprattutto sulle pagine Facebook “Sei di Peveragno” e “Sei di Peveragno se...” - diverse segnalazioni di aree pubbliche verdi con erba alta e non curata. Tante da ingenerare, da parte dell’amministrazione comunale, una comunicazione ufficiale per illustrare la situazione: “Per affidare la gestione del verde a un’impresa del settore occorre sottostare a una serie di passaggi formali, fra cui il primo è la richiesta di ‘manifestazione di interesse’ con cui si chiede ad alcune imprese di dichiarare il loro interesse a partecipare alla gara di aggiudicazione del contratto, che dura tutta la bella stagione”.



“Quest’anno, per scelte aziendali che non dipendono dal Comune, l’impresa che negli ultimi anni ci gestiva il verde ha dichiarato con pochi giorni di anticipo che non avrebbe partecipato alla gara – si legge ancora nel comunicato, apparso sulla pagina Facebook del Comune - . Nello stesso periodo un po’ tutte le imprese si stavano ‘accasando’ con vari enti del territorio, per cui non è stato possibile reperire una ditta che si accollasse la gestione di tutto il verde del territorio di Peveragno con un unico contratto (gestione dei viali con raccolta foglie, taglio rami, taglio siepi ed erba, annaffiatura fioriere e aiuole, taglio erba nei vari spazi pubblici, taglio e rimozione erbacce lungo le strade del paese)”.



“Si è quindi dovuto procedere a una divisione in più lotti, con ricerca di imprese che almeno un singolo lotto se lo prendessero in gestione: con la tradizionale rigidità delle regole dei contratti pubblici, accumulare alcune settimane di ritardo è stato facile. Invece di iniziare a inizio primavera si è partiti un po’ più in là e, quando era ora di partire, sono arrivate più settimane di pioggia che di fatto hanno reso impossibile a tutti (non solo a Peveragno) la gestione dei tagli erba. Quando si è ripartiti tutte le imprese si sono trovate in ritardo con i lavori e hanno fatto quel che potevano cercando di non scontentare troppo nessuno”.



“Come però avete potuto constatare i tagli di erba sono stati ritardati e, questo, vista l’umidità del terreno e le temperature improvvisamente alte ha portato ad una crescita molto rapida dell’erba, accentuando il problema” prosegue il comunicato, sottolineando anche come molti volontari abbiano dato una mano con piccoli interventi di sistemazione di concerto con la squadra tecnica comunale: “Ora la situazione si sta normalizzando, grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, e seppure con la difficoltà di dovere interloquire e programmare i lavori con quattro diverse imprese invece che una sola i prossimi interventi dovrebbero essere eseguiti con maggiore tempestività”.



La comunicazione – che termina con l’invito ai cittadini, da parte dell’amministrazione comunale, a segnalare ritardi o mancanze tramite mail a sindaco@comune.peveragno.cn.it - , è stata rimbalzata sui gruppi del territorio, dov’è stata accolta con soddisfazione altalenante. E con un riferimento esplicito alla situazione di difficoltà organizzativa, evidenziata negli ultimi mesi rispetto alla questione del debito con l’Unione Montana Alpi del Mare, in cui si è trovato il Comune: “Solo io ho la sensazione che se sei già in deficit di risorse umane, in quanto scappano dal Comune, e tutto viene incentrato nella gestione di un'unica cosa magari il resto ne soffre?”