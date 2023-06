Maltempo oggi, poi week-end stabile

Il passaggio di una vera e propria perturbazione porterà piogge e temporali nella giornata di oggi. Da domani tempo in netto miglioramento e temperature nella norma del periodo, ma con ancora un po' di instabilità in agguato.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 30 giugno.

Cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata e in particolare su Piemonte meridionale e Liguria, con associati temporali anche intensi. Rovesci o locali temporali anche sul resto del Nord Ovest con più probabilità tra pomeriggio e sera. Miglioramento a partire dalla nottata.

Temperature massime in calo con valori compresi tra 20 e 24 °C.

Venti in generale deboli variabili, temporaneo rinforzo dai quadranti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale tra pomeriggio e sera. Raffiche anche molto forti durante i temporali.

Sabato 1 e domenica 2 luglio.

Correnti nordoccidentali favoriranno giornate più stabili e cielo sereno o poco nuvoloso, con al più isolati rovesci sulle zone alpine ed appenniniche nelle ore pomeridiane. Temperature in rialzo con valori massimi intorno 28/30°C, minime in calo domani mattina, in rialzo da domenica mattina e comprese tra 15 e 20 °C. Venti che riprenderanno il loro classico ciclo di brezze.

Da lunedì 3 luglio

L'inizio della settimana vedrà condizioni meteo in generale caratterizzate da bel tempo e senza calura eccessiva. Ma le correnti in quota ruoteranno da sudovest, e questo significa instabilità in agguato nelle ore pomeridiane anche nelle aree di pianura. Poi durante il corso della settimana anche questa dovrebbe ridursi e lasciare spazio a giornate prettamente estive e calde.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali