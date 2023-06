Permesso per lutto o per infermità: cos'è e come viene regolamentato

Tra i diritti che spettano ai lavoratori dipendenti c’è quello per cui possono richiedere dei permessi di lavoro in situazioni documentate di lutto oppure grave infermità di un familiare, questo secondo quanto predisposto all’interno del contratto collettivo di riferimento.

La richiesta è necessario che contenga una documentazione a conferma della situazione che porta all'astensione dal lavoro e vede un limite in genere non superiore ai tre giorni: questo nel caso di un congedo retribuito.

Al lavoratore viene attribuita inoltre la maturazione di tfr, mensilità aggiuntive, permessi e ferie.

La persona può anche accedere a un congedo non retribuito, una formula che gli permette di conservare il proprio posto di lavoro senza però avere diritto ad alcun rimborso in termini economici. Tale misura è meglio nota come congedo per gravi motivi familiari.

In questo articolo andiamo a vedere come funziona nel dettaglio la richiesta dei permessi per lutto o infermità nel caso dei lavoratori dipendenti, soffermandoci su quanto stabilito dalla regolamentazione a oggi in vigore.

Cosa sono e a chi spettano i permessi per lutto o grave infermità

I permessi per grave infermità o per lutto vanno considerati come giorni di permesso che si maturano in più a livello mensile. In quanto tali non vanno a incidere su ROL, altri permessi e ferie.

Rappresentano un diritto che spetta sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, eccezion fatta per quei lavoratori che non operano in subordinazione, a cominciare da coloro che sono attivi professionalmente con partita IVA, tirocinanti, ecc. ecc.

La richiesta può essere effettuata per un parente entro il 2° grado in linea retta o collaterale, anche quando non convivente, oppure nel caso di un soggetto con che fa parte della famiglia anagrafica. È contemplato anche un coniuge legalmente separato.

I permessi per lutto o grave infermità che il datore di lavoro si trova ad accettare in base alla normativa in vigore sono sostanzialmente quelli che riguardano:

Genitori.

Figli.

Coniuge.

Fratelli/sorelle.

Nonni.

Nipoti.

Sono invece esclusi i legami con parenti affini, come quelli che la persona acquisisce tramite il coniuge. È il caso ad esempio del suocero o della suocera, salvo diversa disposizione nel CCNL: ciò avviene in special modo per i dipendenti pubblici, più raramente per quelli del settore privato.

Come presentare richiesta e la durata ammessa dalla legge

I permessi di lavoro per lutto familiare o grave infermità prevedono un numero di giornate retribuite pari a 3 per l'intero arco dell’anno, non di più.

La comunicazione deve essere fornita al datore di lavoro il quale dà il benestare per i giorni in cui tale misura viene utilizzata, previa presentazione della documentazione a certificare la legittimità della richiesta. Occorre predisporre apposito giustificativo nel libro unico del lavoro.

Non rientrano nel calcolo delle 3 giornate annue i giorni festivi e quelli non lavorativi. La retribuzione non prevede variazioni: il dipendente viene pagato regolarmente come se lavorasse.

Inoltre, come già accennato all’inizio, matura ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR e anzianità del servizio.

È possibile visualizzare la retribuzione in busta paga all’interno della sezione trattenute/competenze.

L’alternativa alla richiesta di permesso

Il dipendente, anziché presentare richiesta per permesso di lutto o grave infermità, può decidere di richiedere al titolare di lavoro una riduzione per quanto riguarda l’orario uguale a quella dei permessi a cui va a sostituirsi.

Il vantaggio, in questo modo, è di poter ripartire il permesso su un numero di giorni superiori a 3.

Tale misura necessita di un formale accordo sottoscritto da ambo le parti all’interno del quale sono indicati i giorni di permesso per i quali viene approntata la sostituzione. L’utilizzo è consentito per un arco temporale non superiore ai 7 giorni dal verificarsi dell’evento.

I giorni sono cumulabili insieme a quelli previsti in base alla Legge 104 per i familiari che presentano disabilità.

Il congedo non retribuito per gravi motivi familiari

In aggiunta al permesso retribuito per lutto familiare o grave infermità la persona ha diritto a poter richiedere un congedo non retribuito per gravi motivi familiari.

Si tratta di una misura entrata in vigore in seguito al DM del 21 luglio 2000 che prevede un periodo non superiore ai 2 anni inclusi giorni festivi e non lavorativi. La persona conserva la propria mansione senza aver diritto ad alcuna retribuzione e può utilizzare tale congedo per:

Se stesso.

Soggetti che fanno parte del nucleo familiare.

Parenti entro il 3° grado che presentano una disabilità, compresi quelli affini.

Tale misura può rendersi necessaria anche per il disbrigo delle incombenze che derivano da un lutto o da un’infermità grave: questo a discrezione del lavoratore.

La disciplina del congedo non retribuito per gravi motivi personali o familiari è legata a quanto stabilito nel CCNL. Qualora tali disposizioni risultassero assenti, il datore di lavoro ha obbligo di esprimersi entro i 10 giorni successivi rispetto ai quali è stata presentata la richiesta.