“Realwear”, la realtà assistita intelligente approda in Confindustria Cuneo

Dopo aver alzato la soglia di attenzione sul tema, grazie all’onda lunga degli Stati Generali del Digitale, Confindustria Cuneo prosegue il ciclo di appuntamenti “Le soluzioni per la transizione digitale e l'Industria 4.0”. In Sala Michele Ferrero, spazio alle peculiarità della realtà assistita intelligente, in particolar modo per i settori Oil & Gas, energetico, manifatturiero e automobilistico, ben sintetizzate nella presentazione alle aziende del RealWear Navigator 500, proposto da Fastbrain Engineering, distributore di prodotti informatici e tecnologici.

La realtà assistita intelligente ha numerosi campi di applicazione, quali ad esempio il supporto alla formazione, l’ausilio remoto alla manutenzione, la possibilità di certificare le attività svolte, anche mediante immagini e filmati. In particolare, il display indossabile Realwear Navigator 500, grazie alla possibilità di comandi vocali e alla vestibilità, garantisce all’utente di operare in condizioni di massima sicurezza, conservando la piena consapevolezza ambientale e la massima libertà nell’utilizzo delle mani. I principali campi di applicazione prevedono l’assistenza da remoto e manutenzione, la telemedicina e assistenza sanitaria domiciliare, la formazione a distanza e elearning, la collaborazione a distanza e smartworking. I casi d’uso dello strumento sono: manutenzione, riparazione e revisione (MRO); ispezioni e sopralluoghi; collaborazioni da remoto; assistenza alla produzione e da remoto; automazione dei processi; logistica; audit e controllo qualità; installazione test e collaudi; supporto in sala operatoria; pronto soccorso; virtual showroom; supporto alle Forze dell’Ordine; esperienze digitali.

«Nel corso dell’incontro – dichiara Franco Deregibus, Coordinatore Tecnico Innovazione Confindustria Cuneo – abbiamo assistito a varie dimostrazioni, tra cui la possibilità di far comparire sul display immagini e schemi, per supportare l’utente nelle proprie attività. Inoltre, è stata presentata la possibilità di definire, in modo semplice ed intuitivo, un processo a molte fasi, che l’utente può seguire per svolgere e certificare la propria attività. Un importante ausilio per le mansioni lavorative tradizionali, integrate da un supporto tecnologico all’avanguardia».

Durante il workshop sono intervenuti Alberto Montabone, amministratore Fastbrain Engineering Srl, Christian Ratti, product specialist Fastbrain Engineering Srl, e Fabrizio Locci, sales manager Brochesia. Nell’occasione sono anche state presentate due testimonianze aziendali. Nella prima, di un’azienda attiva nel settore ingegneria per oil and gas, si è analizzato come Realwear Navigator viene utilizzato per seguire e certificare le attività di cantiere. Nella seconda, di un’azienda produttrice di gru, Realwear Navigator viene utilizzato per supportare tecnici di manutenzione che lavorano in quota per attività sulle gru. In entrambi i casi è stato evidenziato come sia possibile effettuare connessioni remote al display anche in condizioni ed ambienti disagiati.