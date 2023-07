A Cuneo uno spettacolo di beneficenza per famiglie Chrisalis in piazza Galimberti

Eso Es, con il sostegno di Armando Group, sabato 1° luglio porterà in scena lo spettacolo di beneficenza per famiglie CHRYSALIS. Lo spettacolo gratuito organizzato in occasione dei festeggiamenti dell’inaugurazione dell’Illuminata, si terrà dalle 18 alle 19 in Piazza Galim­berti. Gli organizzatori preannunciano che sarà coinvolgente ed emozionante “Abbiamo scelto di sostenere lo spettacolo CHRYSALIS rappresentato dai clown di Eso Es sicuri di portare al pubblico uno spettacolo allo stesso tempo riflessivo e spensierato, capace di attirare l’attenzione dei più piccoli e di soddisfare anche gli spettatori più grandi”.

Lo spettacolo

Lo spettacolo CHRYSALIS tratta il tema del cambiamento con una metafora potente ed immediata: un bruco che diventa farfalla. Lo fa con delicatezza e con la forza espressiva che i clown riescono a portare sul palco. La magia viene veicolata attraverso il punto di vista clown e le arti dello spettacolo come linguaggio universale. In un pizzico di fiducia nella meraviglia, quella che chiunque può trovare nella bellezza delle piccole cose, si può scovare il desiderio e la tenacia per spiccare il volo. Basato sulle dinamiche a volte buffe, a volte delicate, di un personaggio come il clown, lo spettacolo di Eso Es si pone l’obiettivo di trasmettere messaggi positivi sia per i bambini che per tutto il pubblico presente e partecipante.

ESO ES e la solidarietà internazionale

Eso Es ODV è una realtà che merita di essere conosciuta. L’associazione promuove iniziative finalizzate al sostegno dell’istruzione dei bambini e delle bambine di alcune zone del Guatemala, reputando l’educazione un diritto senza alcun tipo di confine. L’associazione è attiva dal 2014, quando un gruppo di volontari con esperienza di clownterapia in corsie d’ospedale e in missioni umanitarie in contesti disagiati ha deciso di occuparsi di clownterapia e solidarietà internazionale.

Il sostegno di Armando Group

«Abbiamo scelto di sostenere l’associazione Eso Es Odv per offrirle, oltre al nostro supporto, un contesto di grande visibilità, chi ancora non conosce questa associazione di volontariato resterà colpito dai progetti di cui si occupa». Armando group non è nuovo a queste iniziative. Fin dal 1966, anno della fondazione, ha sempre investito nel territorio partecipando a progetti di promozione delle realtà locali, sostenuto eventi culturali e manifestazioni a carattere popolare.

In occasione della presenza in piazza Galimberti in qualità di sponsor, Armando Group ha annunciato «una grande sorpresa, un evento nell’evento. Possiamo solo dire che sarà una novità ruggente, come i motori delle nostre auto».