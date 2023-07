A Moretta il lungo fine settimana con la Festa della Trebbiatura

Il comune di Moretta si propone di costruire, per questa estate 2023, un nuovo evento che sappia al contempo raccontare i mestieri dei campi, portare tanti buoni motivi per stare insieme e condividere serate d’estate, gustare e fare cultura.

Una mostra del pittore Michele Baretta e poi una sera conviviale e divertente - Ven Co Ti | cena in arancione per le vie di Moretta - per mangiare tra le vie del paese all’insegna della convivialità, conoscere ancora meglio i propri concittadini ed essere spensierati (tutto rigorosamente di color arancione!). E

ancora, una domenica che, grazie all'Associazione Trattori e Trattoristi - Amici veicoli Storici, proporrà un’esposizione di macchinari che rappresentano i saperi e i lavori dei campi.

A ciò si aggiungeranno momenti per far divertire anche i più piccoli: il laboratorio musicale con Fondazione Scuola Apm di Saluzzo e le esibizioni circensi di Fuma che ‘nduma scuole di circo. Le strade di Moretta saranno anche animate dalle corali di Voci di Montagna e di Allegri Sognatori. Nel cortile di Cascina San Giovanni si potranno poi trovare gli espositori locali selezionati inerenti il mondo dell’agricoltura, della farina e del grano. Quindi nel complesso una decina di stand di pasticceri, panettieri, verdurieri.

A concludere la giornata di domenica 2 luglio, a partire dalle 17.00, ci sarà la merenda sinoira realizzata con prodotti tipici del territorio. Gran finale, il concerto del lunedì alle ore 21.00 in Piazza Castello con l’Orchestra Mirko Casadei.

La Fondazione Amleto Bertoni, nell’ambito della progettualità Terres Monviso, è l’ente organizzatore che affiancherà il comune di Moretta nell’organizzazione del nuovo evento.

CALENDARIO:

Venerdì 30 giugno - ore 17.00 Biblioteca civica "Benita Millone" | Via Martiri della Libertà, 2 - Moretta INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA DI MICHELE BARETTA Michele Baretta (Vigone 1916 – 1987), artista eclettico, elegante, sensibile, raffinato disegnatore, dotato di solida padronanza del mestiere, ha espresso con altissimo vigore qualitativo, sempre a livelli di assoluta grandezza, tematiche sia sacre che profane scaturite da una sensibilità pittorica autentica. Orari di apertura della mostra: - venerdì 7 luglio - dalle 17 alle 20 - sabato 1 e 8 luglio - dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 20 - domenica 2 e 9 luglio - dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 L’ingresso è libero

Sabato 1 luglio - dalle ore 20.00 Piazza Umberto I, Piazza Coller e Via Torino - Moretta CENA IN ARANCIONE PER LE VIE DI MORETTA “VEN CÒ TI” La cena al sacco in compagnia, rigorosamente a tema arancione, vedrà l’animazione musicale sia prima sia durante la serata di Ebo Dj. La quota d'iscrizione è di 3€ da versare in contanti presso la Cesteria Bonelli, la Baracca del gelato oppure su Satispay alla Fondazione Bertoni. L’acqua e il vettovagliamento sono offerti dall’organizzazione. Le prenotazioni devono pervenire entro il 28 giugno. Per info: tel. Franca 345 0695576; tel. Selene 349 6579906; tel. Silvia 348 9689727. Ven Cò Ti è realizzata con la partecipazione di Croce Rossa di Moretta, Comitato Commercianti ed artigiani, Proloco Moretta e Protezione Civile.

Domenica 2 luglio - dalle 10 alle 19 Centro cittadino di Moretta FESTA DELLA TREBBIATURA Da Piazza Regina a Cascina San Giovanni saranno esposti trattori d’epoca e pezzi unici. L’esposizione dei macchinari che rappresentano i saperi e i lavori dei campi è curata dall’associazione Trattori&Trattoristi - Amici Veicoli Storici di Murello. Una domenica all’insegna della trebbiatura con momenti dedicati anche ai più piccoli: il laboratorio musicale con Fondazione Scuola Apm di Saluzzo e le esibizioni circensi di Fuma che ‘nduma scuole di circo. Le strade di Moretta saranno anche animate dalle corali di Voci dal Monviso e di Allegri Sognatori. Nel cortile di Cascina San Giovanni si potranno poi trovare gli espositori locali selezionati inerenti il mondo dell’agricoltura, della farina e del grano. Quindi nel complesso una decina di stand di pasticceri, panettieri, verdurieri. A concludere la giornata, a partire dalle 17.00, la merenda sinoira realizzata con prodotti tipici del territorio: formaggio, lardo e salame, focaccia e pizza, frittata, acciughe al verde e vino rosso. Prenotazione a: eventi@fondazionebertoni.it

Lunedì 3 luglio - alle ore 21.30 presso Piazza Castello CONCERTO ORCHESTRA MIRKO CASADEI Figlio de “Il re del liscio” Raoul Casadei, Mirko è alla guida dell’Orchestra Casadei da diversi anni con l’obiettivo di portare avanti una tradizione musicale che appartiene a tutti gli italiani. La sua POPular Folk Orchestra si è esibita con artisti di fama internazionale: Marc Ribot, Richard Galliano, Gloria Gaynor, Kid Creole and The Cocunuts, Al di Meola, Eumir Deodato, Franky HI-NRG MC, Eugenio Finardi, Paolo Belli, Modena City Ramblers. Sul palco del Balamondo sono saliti anche Heart Wind and Fire, Gotan Projet, Les Tambours Du Bronx. Inoltre Mirko Casadei ha contaminato la sua musica con Goran Bregovic, Paolo Fresu, il Canzoniere Grecanico Salentino, Simone Cristicchi, L’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta, Roy Paci & Aretuska, Eugenio Bennato, Morgan, Cisco, Massimo Bubola, La Banda Rulli Frulli, Irene Grandi. L’ingresso è gratuito