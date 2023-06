Ad Alba il concerto dell'Orchestra Tiepolo Barocca "Incanti e maestrie barocche"

Alba Music Festival e il Parco Culturale Langhe Monferrato Roero in collaborazione con Regie Sinfonie presentano il concerto dell’Orchestra Tiepolo Barocca, domenica 2 luglio alle ore 18 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Una formazione di strumenti originali con sede in Friuli Venezia-Giulia, che accompagnerà il pubblico in uno scintillante viaggio nel repertorio strumentale del Barocco austriaco e tedesco, abbinando ai celebri capolavori di Georg Friedrich Händel e Tomaso Albinoni le opere meno note – ma non per questo meno stimolanti – di autori caduti da tempo nell’oblio come Romanus Weichlein, Johann Joseph Fux, Heinrich Ignaz Franz Biber e Johann Heinrich Schmelzer, questi ultimi tra i virtuosi di violino più importanti della seconda metà del XVII secolo.

Un concerto di grande fascino, che verrà impreziosito dalla presenza di una nutrita sezione di strumenti a fiato, comprendente due trombe, due oboi e un fagotto.

Il concerto sarà occasione per presentare il calendario della rassegna estiva Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, itinerario musicale in oltre 20 comuni del territorio, dal 7 luglio al 10 agosto.

Domenica 2 luglio alle ore 18 nella Chiesa di San Giuseppe con ingresso libero e gratuito "INCANTI E MAESTRIE BAROCCHE" a cura dell'ORCHESTRA TIEPOLO BAROCCA Matteo Zanatto, Massimiliano Tieppo, Alessia Turri, Laura Scipioni, Alessandra Scatola, violini Emanuele Marcante, Alessandro Lanaro, viole Carlo Zanardi, violoncello Daniele Rosi, contrabbasso Marius Bartoccini, clavicembalo Arrigo Pietrobon, Michele Antonello, oboi Paola Frezzato, fagotto Emanuele Resini, tromba Diego Cal, tromba e direzione