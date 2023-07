Bra, torna l’appuntamento con l’esposizione internazionale canina: previsti oltre 400 esemplari

Torna l’appuntamento a Bra con l’esposizione internazionale canina. L’evento, organizzato da Cacib, Gruppo Cinofilo Langhe e Roero e della Delegazione Enci (Ente nazionale cinofilia italiana di Alba, si terrà domenica 9 luglio in piazza Giolitti. Ce la presenta Massimo Favo, presidente del Gruppo Cinofilo:

"Più che esposizione, si tratta di verifiche cinotecniche con cui l’Enci individua i soggetti che posseggono caratteristiche tali da poter essere utilizzati nella riproduzione. Il nostro è un raduno internazionale, che conferisce il titolo di campione internazionale. Le 474 razze sono divise in 10 gruppi: i giudici valutano gli esemplari in base agli standard di riferimento di ciascuna razza, che riguardano la sua funzionalità, ad esempio come cane da compagnia o da caccia".

La giornata si svolgerà in due momenti: al mattino, dalle 9, ogni esemplare sarà valutato dai giudici; al pomeriggio passeranno i migliori per ogni razza, sempre divisi in gruppi, fino a decretare i migliori tre. Ci sono tutti i presupposti per una grande manifestazione: terminata la prima delle due iscrizioni, sono già stati raggiunti i 400 iscritti, totale della passata edizione. Si presume di arrivare al doppio.

"Seguiamo un protocollo molto rigido, per il rispetto del benessere degli animali, che durante l’evento si divertono sempre", sottolinea infine Favo. "Il nostro obiettivo è selezionare esemplari che portino avanti le razze ma che stiano anche bene"