Musica e letteratura si intrecciano a Busca, in "Carte da decifrare"

Sabato 1 e domenica 2 luglio torna a Busca la rassegna “Carte da decifrare”, giunta alla sua sesta edizione. La Fondazione Artea e il Comune, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, sono pronti ad accogliere due imperdibili appuntamenti di letteratura e musica dal vivo concepiti “ad hoc”, tra arte e natura.



Il Castello del Roccolo, le suggestive Cave di Alabastro, la collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia faranno da cornice a singolari spettacoli e visite guidate esperienziali. Sabato 1, alle 18.30, sulla terrazza del Roccolo (strada Romantica 17, Busca), saranno protagonisti il violoncellista di fama internazionale e compositore italiano più eseguito nel mondo Giovanni Sollima e lo scrittore Marco Balzano nel reading-concerto “Café Royal & Music”.



I biglietti sono disponibili in prevendita su ticket.it oppure il giorno dello spettacolo, dalle 17.30, presso la biglietteria del Castello del Roccolo, salvo esaurimento posti, al costo di 18 euro (intero), 12 euro (15-19 anni), gratuito per i minori di 14 anni e i diversamente abili con accompagnatori.



Domenica 2, invece, l’appuntamento si svolgerà in due tappe: la prima alle Cave di Alabastro con il reading “Il sentimento del mare” dell’autrice Evelina Santangelo accompagnato dalle note jazz di Pietro Tonolo, uno dei più grandi maestri europei di sax, e seguire visita guidata al canyon; la seconda, alla Collezione La Gaia, con i “Racconti musicali dal mondo delle donne” della scrittrice Melania Mazzucco con musiche originali di Carlo Maver (bandoneón e flauti) e Joe Pisto (chitarra e voce).



Per la partecipazione all’evento è obbligatoria l’iscrizione: saranno organizzati due gruppi con partenza da piazza F.lli Mariano, rispettivamente alle 17 e alle 18. Biglietti disponibili su ticket.it, fino ad esaurimento posti, al prezzo di 18 euro. Il biglietto cumulativo per tutti gli spettacoli ha un costo di 30 euro. La rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Busca, il Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Associazione Castello del Roccolo e la Collezione La Gaia, è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.



Tutte le informazioni su fondazioneartea.org.



La rassegna, curata da Marco Pautasso, segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino, e dal musicista e produttore Claudio Carboni, apre sabato 1° luglio con Cafè Royal & Music, uno spettacolo, sulla terrazza panoramica del Castello del Roccolo, di Giovanni Sollima e Marco Balzano. Le note magistrali di Sollima, vero virtuoso del violoncello, valorizzeranno alcuni dei passaggi più intensi di Café Royal, ultimo romanzo di Balzano edito da Einaudi, conferendo alle parole quel tocco unico che solo un musicista fuori dal comune come lui è in grado di dare. Il “Café Royal” è un bar di una via centrale di Milano dove si incrociano i personaggi di questo romanzo corale. Le donne e gli uomini, i vecchi e i giovani si conoscono da sempre anche se non si sono mai rivolti la parola. Formano una comunità inconsapevole fino al giorno in cui si imbattono uno nell’altro, si sfiorano, si ritrovano inaspettatamente di fronte. Fotografati da Balzano sulla soglia di una crisi, di un cambiamento del desiderio, di un bisogno di svolta, si guardano allo specchio senza più riconoscersi: in loro stessi, nel loro lavoro, nelle loro relazioni. Hanno bisogno d’ascolto, forse d’amore, per questo finiscono ai tavolini del bar a parlare con uno sconosciuto, con una voce lontana o con un amante.



Domenica 2 luglio, invece, lo spettacolo si svolgerà alle 17, con replica alle 18. Si partirà da Busca, con ritrovo in Piazza F.lli Mariano, e trasporto in navetta alle Cave di Alabastro, antichissime grotte particolarmente suggestive, in parte a cielo aperto, caratterizzate da cinque lunghe e profonde gole simili a dei canyon. In questo luogo “non convenzionale”, l’autrice Evelina Santangelo leggerà alcuni passi del suo ultimo romanzo Il sentimento del mare (Einaudi) note jazz del sassofonista Pietro Tonolo. Il mare, lo sa chi lo ama, è un sentimento. Ma anche un serbatoio di memoria, una possibilità, un tesoro, un pericolo. Il mare è di tutti. Nessuno può raccontarlo senza finirci dentro, senza perdersi anche nella fragilità. Le storie di uomini e donne che hanno sfidato, amato o subíto il mare s’intrecciano con quella di chi racconta, mettendosi a nudo. “Anche il mio è un viaggio di ritorno attraverso il mare, di ritorno a quanto mi sembrava irrimediabilmente perduto: la passione per qualcosa che ci fa sentire vivi”.



A seguire, con una passeggiata esperienziale condotta da guide naturalistiche, ci si sposterà alla Collezione La Gaia, frutto della passione per l’arte di Brunae Matteo Viglietta, che custodisce oltre 2.500 opere che spaziano dai primi del Novecento ai nostri giorni. In questo luogo d’eccezione si potrà assistere ai Racconti musicali dal mondo delle donne della scrittrice Melania Mazzucco, reading tratto dal suo ultimo libro, pubblicato da Einaudi, su musiche originali che profumano di tango, viaggi esotici e atmosfere mediterranee di Carlo Maver (bandoneon e flauti) e Joe Pisto (chitarra e voce). Con il romanzo Self-Portrait. Il museo del mondo delle donne, Mazzucco propone una galleria di capolavori nei quali la donna è “soggetto due volte”: perché concepisce e realizza l’opera e perché ritrae sé stessa o un’altra donna. Vi si incontrano artiste straordinarie, la cui grandezza è stata ignorata, sminuita o del tutto negata, si resta affascinati e coinvolti da nuovi ed emozionanti racconti dell’universo della pittura e della scultura. Un percorso collettivo, tutto femminile, nel quale le donne rivendicano il diritto di realizzarsi nell’arte, superando i ruoli che la società e la cultura del tempo hanno sempre assegnato loro. Prima del rientro a Busca con la navetta, è prevista una visita guidata a una selezione di opere della Collezione La Gaia.



“Arte, ambiente, musica e letteratura, saranno gli ingredienti di questa sesta edizione di Carte da decifrare, che ripercorre il successo dello scorso anno, tornando a valorizzare luoghi unici e inattesi della Città di Busca: le ex cave di alabastro, la collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia, oltre alla terrazza panoramica del Castello del Roccolo. Appuntamenti imperdibili di letteratura e musica in compagnia di scrittori e artisti di grande fama, che sapranno “leggere” e mettere in musica le bellezze del territorio”, spiega Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea.



“La Città di Busca si prepara ad accogliere Carte da decifrare, un appuntamento che negli anni si è evoluto e trasformato imparando non solo ad abbinare interessanti reading alla musica, ma anche a valorizzare alcuni luoghi simbolo del nostro territorio – dice il sindaco di Busca, Marco Gallo – . Il Castello del Roccolo, le cave di alabastro sulla collina e la Collezione La Gaia diventeranno così straordinari e meravigliosi palcoscenici per scrittori e musicisti di grande levatura”.



“Carte da decifrare anche per questa nuova edizione, si conferma un format davvero unico e originale – dichiarano Marco Pautasso e Claudio Carboni, direttori artistici della rassegna – in cui luoghi di rara suggestione diventano protagonisti intrecciandosi mirabilmente alle trame letterarie e musicali cucite insieme da artisti d’eccezione, offrendo al pubblico un’esperienza ambientale, culturale e sensoriale di rara potenza”.