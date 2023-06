Saluzzo Estate 2023: musica, cinema e teatro negli eventi dal 6 al 12 luglio

Ogni settimana il calendario di Saluzzo Estate propone rassegne letterarie e teatrali, serate in musica e visite guidate che si alternano nelle varie serate infrasettimanali. Unico

appuntamento fisso è quello del mercoledì sera con il cinema all’aperto che ogni settimana propone un film diverso.



Il programma dal 6 luglio al 12 luglio:



Giovedì 6 luglio 2023 – ore 18

Carcere Morandi, Saluzzo

Baklava Klezmer Soul

A cura di Occit’amo Festival

Per info: info@occitamo.it, tel. 0175-43527



Giovedì 6 luglio 2023 – ore 20.30

Tasté Bristot, via Salita al Castello

Rassegna “I limiti dell’uomo” a cura di Matteo Avataneo

A cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it, cell. 349-6275879



Giovedì 6 luglio 2023 – ore 21.15

Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17

Rassegna teatrale STORIE D’ESTATE

La compagnia Teatro Prosa di Saluzzo presenta “Genova Zurigo A/R”

A cura di Associazione Arte Terra Cielo

Per info: associazione.arteterracielo@gmail.com, cell. 333-6979063



Venerdì 7 luglio 2023 – ore 21

Tasté Bristot, via Salita al Castello

Salotto letterario a cura della Prof.ssa Silvia Mate

A cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it, cell. 349-6275879



Venerdì 7 luglio 2023 – ore 21

Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni 1

Ensembles Musicantes: I colori del Medioevo

A cura di Fondazione Apm

Per info: www.scuolaapm.it, tel. 0175-47031



Venerdì 7 luglio 2023 – dalle ore 19

FREEQUENCE

Centro cittadino



Sabato 8 luglio 2023 – ore 20

Tasté Bristot, via Salita al Castello

Serata karaoke

A cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it, cell. 349-6275879



Domenica 9 luglio 2023 – ore 15.30

Manta, Cascina Aia - Via Valerano 4

Stage di danza con Daniela Mandrile

A cura di Occit’amo Festival

Per info: info@occitamo.it, tel. 0175-43527



Domenica 9 luglio 2023 – ore 16.30

La Castiglia, Saluzzo Alta

Aguzza la vista

A cura di MU.SA.

Per info: musa@itur.it, cell. 329-3940334



Domenica 9 luglio 2023 – ore 17

Tasté Bristot, via Salita al Castello

Presentazione del libro “Come un segreto” di Laura Giagnetich

A cura di UR-CA

Per info: info@ur-ca.it, cell. 349-6275879



Domenica 9 luglio 2023 – ore 21.30

Manta, Cascina Aia - Via Valerano 4

Brick A Drac

A cura di Occit’amo Festival

Per info: info@occitamo.it, tel. 0175-43527



Mercoledì 12 luglio 2023 - ore 21.30

Frazione Cervignasco

CINEMA ALL’APERTO - MINIONS 2

A cura di Fondazione Amleto Bertoni

Per info: info@fondazionebertoni.it, tel. 0175-43527