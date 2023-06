Fossano, il ministro Zangrillo e il governatore Cirio inaugurano la prima sede italiana di Forza Italia dedicata al leader fondatore Silvio Berlusconi

Venerdì 7 luglio - in piazza Romanisio a Fossano - alle ore 17, sarà inaugurata la sede di Forza Italia, intitolata al leader fondatore Silvio Berlusconi, mancato nelle settimane scorse.

A tagliare il nastro della prima sede italiana del partito azzurro dedicata al Presidente, sarà il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, si terrà il convegno “Provincia: quali possibili scenari futuri”. A discuterne saranno, oltre al ministro Zangrillo, il governatore dl Piemonte Alberto Cirio, il senatore Roberto Rosso, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il coordinatore nazionale Forza Italia Giovani Stefano Benigni, il coordinatore regionale Forza Italia Giovani Ludovico Seppilli e il commissario provinciale Forza Italia Giovani Matteo Moreno.

L’appuntamento è presso la Sala Barbero al Castello degli Acaja, a partire dalle ore 18,30.

Il convegno è stato organizzato dal gruppo Giovani di Forza Italia. “I due appuntamenti sono aperti a tutti - precisa il coordinatore di Forza Italia Giovani del Fossanese, Marco Primatesta -. Sarà un momento per discutere di tematiche importanti con i vertici di Forza Italia e ragionare su quello che potrebbe essere il ritorno di un ente fondamentale per il territorio come la Provincia.