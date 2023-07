È attivo il bando "Imprese Borghi" promosso dal Ministero della Cultura

Confartigianato Imprese Cuneo, da sempre in prima linea nel sostenere lo sviluppo delle sue imprese associate, promuove il rilancio del territorio cuneese, affiancando le pubbliche amministrazioni nell’offrire ad imprenditori o ad aspiranti tali, una consulenza attiva per favorire la loro crescita, sia economica che socioculturale.

A tal proposito, ricorda che dall’8 giugno e fino all’11 settembre, è attivo il bando “Imprese Borghi”, un incentivo promosso dal Ministero della Cultura, per favorire il tessuto economico, sociale e culturale di 294 comuni italiani. La dotazione finanziaria è di circa 188 milioni di euro nell’ambito del PNRR. Sono previsti contributi a fondo perduto per un importo massimo pari a 75.000 euro, fino alla misura massima del 90% delle spese ammissibili.

Tale percentuale è poi elevabile fino al 100% nel caso di nuove imprese da costituirsi a seguito del provvedimento di concessione del contributo o imprese già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili. Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore.

Per la provincia di Cuneo sono inseriti nell’elenco dei borghi “storici” con accesso a tali contributi 15 comuni: Celle Macra, Macra, Costigliole Saluzzo, Rossana, Ormea, Bagnasco, Nucetto, Monterosso Grana, Pradleves, San Damiano Macra, Roccabruna, Cartignano, Guarene, Piea, Neviglie. E proprio nei locali comunali di alcuni “borghi” in elenco, Confartigianato Cuneo è presente con dei suoi tecnici esperti per fornire, su appuntamento, consulenze alle imprese nella predisposizione dei progetti e nella conseguente compilazione e presentazione delle domande di partecipazione.

«Si tratta di un nuovo servizio – spiegano Luca Crosetto e Joseph Meineri, rispettivamente presidente e direttore di Confartigianato Imprese Cuneo – che Confartigianato Cuneo ha studiato ad hoc per tutte quelle imprese che intendono cogliere l’opportunità di creare sviluppo per sé e per il territorio non dimenticando l’ottica sostenibile. Gli imprenditori interessati al bando, possono, tramite appuntamento, incontrare i nostri consulenti direttamente negli uffici comunali e definire con loro i percorsi burocratici necessari fino alla compilazione e presentazione della domanda».

Il bando “Imprese borghi” prevede progetti imprenditoriali da localizzare in una o più unità locali ubicate nei comuni/borghi storici nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio. I progetti potranno promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.