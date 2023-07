Infermieri e assistenti sociali insieme per la salute: siglato protocollo d'intesa

La salute non è soltanto assenza di malattia e soltanto insieme, facendo rete, si può rispondere al benessere delle persone.

È con questi presupposti che ieri in Valle d’Aosta è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra coordinamento regionale delle professioni infermieristiche del Piemonte insieme all’ordine di Aosta e l’Ordine degli Assistenti sociale del Piemonte e Valle d’Aosta, con l’intento di sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare ai bisogni di chi ha bisogno. Tra i promotori della firma di questo protocollo anche il C.I.S.S.A.C.A. - Consorzio Servizi Sociali di Alessandria, con il suo direttore Stefania Guasasco.

Tra gli obiettivi concordati dai firmatari vi è in particolare l’importanza che i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini siano da considerare figure fondamentali per la salute e il benessere sociale e collettivo tramite la loro azione professionale nelle istituzioni e nelle organizzazioni pubbliche e private, tenendo sempre conto delle esigenze di vita dei cittadini, dei gruppi e delle comunità locali, garantendo adeguate capacità di valutazione, progettazione e organizzazione delle risorse a garanzia dell’azione professionale;

Tra le azioni congiunte vi saranno in particolare una dimensione politica atta a far emergere azioni innovative e di riforma, ma anche l’organizzazione di eventi e momenti formativi, nonché una dimensione d’azione che porti al coinvolgimento di stakeholder e associazioni di rappresentanza, sia di natura operativa che concernenti l’etica, per favorire e migliorare il benessere dei singoli, dei gruppi e delle comunità locali.

L’obiettivo del protocollo è quello di Individuare attività congiunte di rappresentanza istituzionale e politica al fine di garantire l’importanza del ruolo, delle funzioni e delle competenze dei professionisti nei processi di programmazione e nelle scelte organizzative in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, partecipando ad attività scientifiche e iniziative culturali e formative che siano di comune interesse nelle discipline attinenti all’etica deontologica, cultura e azione professionale e ruolo politico e sociale delle rispettive professioni, ma anche lavorare su eventuali pubblicazioni, ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, al fine di promuovere e ampliare l’importanza di queste azioni alla cittadinanza.

Queste le parole di Antonio Attinà, presidente Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte: «Abbiamo lavorato a questo protocollo perché l’integrazione socio sanitaria è una responsabilità politica che le istituzioni si devono sentire. Sono le istituzioni che devono creare obiettivi e Vision comuni affinché i professionisti e i servizi abbiano il miglior contesto possibile per lavorare all’integrazione e in integrazione. Gli ordini professionali sono dei portatori di interesse non solo per i propri professionisti iscritti ma soprattutto per i cittadini, ai quali dobbiamo offrire servizi sempre più rispondenti alle loro esigenze e a quelle delle loro comunità».

Il commento di Anna Jacquemet, presidente Ordine degli Assistenti Sociali di Aosta: «Non c’è salute senza sociale, che è anche lo slogan del nostro consiglio nazionale, il quale ci ha dato l’input per avviare un percorso di questo genere, perché c’è tanto bisogno di lavorare insieme e soprattutto è importante integrare le nostre professioni. Spero la firma del protocollo sia solo l’inizio e abbia ricadute importanti a tutti livelli, in primis a livello politico, ponendo le basi per un lavoro congiunto».