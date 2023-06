“Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs”, appuntamento al Cfpcemon di Mondovì

Ha preso il via la scorsa settimana a Biella, sede dell’agenzia capofila dell’Academy, il roadshow di presentazione di “Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs”.

L’obiettivo degli incontri è illustrare alle imprese piemontesi le opportunità offerte dall’Academy per la filiera Tessile Abbigliamento Moda e Green Jobs e, più in generale, sottolineare il valore del nuovo modello delle academy di filiera.

L’appuntamento per la Provincia di Cuneo sarà al Cfpcemon di Mondovì, agenzia partner del progetto, il 25 luglio alle ore 10.

“L’incontro avvenuto a Biella è il punto di partenza di un percorso che ci porterà a presentare e ad approfondire, nelle prossime settimane, le Academy in altre province piemontesi – spiega Elena Chiorino, Assessore Regionale al Lavoro e Formazione -. Un modello che consentirà di incrementare la capacità di qualità formativa in modo rapido e innovativo, in cui le imprese avranno un ruolo attivo, e grazie al quale sarà ridotto il divario tra domanda e offerta di lavoro. I primi risultati sono favorevoli: ad oggi abbiamo approvato 16 corsi di formazione frequentati da 162 allievi occupati o in cerca di lavoro. Rispetto ai corsi già avviati e conclusi il dato significativo è il 100% di assunzioni”.







Gli obiettivi delle Academy di filiera

Gli obiettivi generali dell’Academy di filiera sono:

• Ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte: a fronte di oltre 222 mila assunzioni programmate in Piemonte dalle imprese, il 31% è stato di difficile reperimento, in particolare per quanto riguarda operai specializzati (45,7%) e professioni tecniche (41,8%), per mancanza di candidati (16,2%) e per difetto di competenze (12,4%).

• Connettere e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema formativo, per far fronte ai nuovi fabbisogni di competenze, determinati dalla trasformazione continua dei processi di produzione e del mercato del lavoro.

• Progettare e realizzare percorsi formativi di qualità attraverso il ruolo attivo delle imprese nei settori ritenuti più strategici per il futuro del Piemonte.

L’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs

Il partenariato dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, di cui Città Studi S.p.A. è l’agenzia capofila e che rientra nel progetto regionale più ampio delle Academy di filiera volute dall’Assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino, comprende 13 agenzie formative, 39 imprese della filiera e 18 altri soggetti intesi tra associazioni datoriali, fra cui Unione Industriale Biellese, fondazioni ITS, Università, Poli di Innovazione.

Accademia Piemonte è la prima sperimentazione avviata a livello regionale di un innovativo modello formativo. L’Accademia Piemonte ha preso avvio a dicembre 2022 e le attività formative sono state avviate nel gennaio 2023.

Le attività, finanziate con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, saranno:

attività di formazione rivolte a occupati nelle imprese della filiera di riferimento dell’Academy;

attività di formazione rivolta a disoccupati/inoccupati, con l’obiettivo di adeguare le competenze possedute a quelle richieste, per un loro inserimento lavorativo;







L’intervento del capofila

“Siamo orgogliosi di essere stati i primi ad avviare la sperimentazione di questo nuovo modello di academy di filiera – afferma Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella, agenzia capofila del partenariato -. Stiamo affrontando questa sfida, insieme a tutti i partner di Accademia Piemonte, con impegno, determinazione e un grande senso di responsabilità nei confronti delle persone che potranno cogliere questa preziosa opportunità di formazione rivolta alle imprese. Siamo infatti convinti che è da progetti come questi che passa lo sviluppo del territorio”.

Gli altri appuntamenti del road show

Il roadshow prosegue fino a luglio con un ricco calendario di incontri sul territorio.

Ogni evento sarà un’occasione per scoprire come funziona Accademia Piemonte, perché è nata e quanto è strategica per le imprese che vogliano puntare sulle competenze delle persone: quelle già occupate, per rafforzarne le competenze, e le nuove figure da inserire in organico. Più in generale, sarà un’occasione per scoprire il valore delle academy di filiera.

Durante gli eventi saranno riportati dati, esempi e testimonianze concrete delle aziende che hanno già usufruito dello strumento, valorizzando le specificità presenti in ogni territorio.

Per maggiori dettagli sull’incontro di Mondovì https://cfpcemon.it/focus/roadshow-laccademia-tam-e-green-jobs-si-presenta-alle-aziende

Le altre date del roadshow

Torino, Associazione Scuole Tecniche San Carlo – 13 luglio 2023

Valenza, FOR.AL AFT “V. Melchiorre” – 18 luglio 2023

Borgosesia, Confindustria Novara Vercelli Valsesia – 21 luglio 2023

Gli incontri si svolgeranno dalle 10.00 alle 12.30 ca.

La partecipazione è gratuita, per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://forms.gle/3dWUtMyz9tr7XGzF8













Il sito di Accademia Piemonte: hiips://www.cittastudi.org/formazione-e-lavoro/offerta-formativa-academy/corsi-accademia-piemonte/

Instagram: hiips://www.instagram.com/accademiapiemonte/

Facebook: hiips://www.facebook.com/AccademiaPiemonteTamGreenJobs/

Linkedin: hiips://www.linkedin.com/company/accademia-piemonte/