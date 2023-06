Concluso lo stage per gli studenti del corso IFTS Tecniche di manutenzione del Cfpcemn di Mondovì

Il 1° Giugno sono rientrati dal loro periodo di stage gli studenti del corso IFTS - Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostica ed hanno ripreso le lezioni presso la sede di Fossano del Cfpcemon.

Matteo Falzetti, docente del corso e Cluster Leader Area Regione Piemonte e Valle d’Aosta di Althea, società che ha ospitato alcuni stage, commenta l'esperienza.

“Quando sono stato contattato per partecipare come formatore del nuovo corso “IFTS – Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostica” ho subito accettato con tanto entusiasmo perché innanzitutto sono molto appassionato e fortunato a lavorare in questo settore, per il quale ho studiato, e in secondo luogo credo fortemente a poter offrire spazio.

Questa figura sta sempre di più prendendo piede nel settore dell’Ingegneria Clinica, pertanto credo in iniziative come questa che permettono un percorso formativo specifico e dedicato a fornire dei professionisti su questo specifico settore.

E’ una figura professionale che valorizza e supporta la buona pratica clinica, ha competenze nel settore elettronico ed elettromeccanico ed è capace di mettere in opera e calibrare periodicamente le strumentazioni biomedicali, di diagnostica per immagini e di laboratorio analisi.

Fino a poco tempo fa il tecnico elettromedicale era una figura “adattata” proveniente da settori elettronici, elettrotecnici e meccanici. Oggi con un corso come questo, vengono convogliati i principi dei settori suddetti nello specifico ambito degli elettromedicali.

In questo periodo di alternanza formazione-lavoro, gli aspiranti tecnici hanno trascorso 400 ore all’interno di aziende ospedaliere, biomediche e farmaceutiche, a diretto contatto con importanti figure professionali come medici, radiologi, chimici.

Questo aspetto è molto importante perché offre la possibilità di un’esperienza di lavoro, l'opportunità di farsi conoscere e mettere in mostra le proprie potenzialità.

Prima con la parte teorica e poi con lo stage, il corso consente di acquisire le specifiche competenze tecniche necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro, in un settore moderno, socialmente utile, stimolante.

Ora che il percorso volge a termine e i partecipanti si apprestano all'esame che rilascerà loro una Specializzazione professionale, posso affermare che mi è piaciuto far parte di questa realtà ed ho apprezzato anche il fatto che il corso fosse rivolto sia a giovani che stanno cercando il loro primo lavoro, che agli adulti in cerca di un nuovo percorso professionale. A tutti loro auguro di inserirsi presto in questo settore moderno, socialmente utile, stimolante.”

Il corso è finanziato dal FSE tramite la Regione Piemonte e realizzato dal Cfpcemon con la partnership del Politecnico di Torino, dell’IIS Vallauri e di un gruppo di aziende del settore (B.E.S.T. S.R.L. BIO-ELETTRONICA STRUMENTAZIONE – TORINO/SALUZZO, LINEA MEDICALE SRL – PECETTO TORINESE, MDS SRL MEDICAL DEVICE SERVICE – TORINO).