"Grazie Sara, il tuo autismo mi ha trasformato in un uomo migliore"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di papà Eusebio alla figlia Sara che si è diplomata all'istituo Grandis di Cuneo.





Sara è una ragazza che possiede il “disturbo pervasivo dello sviluppo” così vengono diagnosticati i nostri ragazzi autistici ma in realtà oltre a quella diagnosi c’è una continua ricerca per farli progredire. L’autismo si affronta con strategie di tipo cognitivo, attraverso l’interazione sociale lo scambio la comunicazione e il gioco. Avevi appena sei anni quando ti portai su una barca a vela e per ben tredici anni hai affrontato il mare con il tuo papà e con tutte le famiglie che hanno voluto condividere con noi questi magnifici momenti, Hakuna Matata Loano era la nostra associazione e la nostra barca “Adagio Blu” grande e amata compagna di avventure.

Ti chiedo scusa se ti ho tolta in tenera età dalla tua zona di confort, è stato difficile anche per me farlo ma andava fatto per il tuo bene. Eri una bambina chiusa, anaffettiva, a stento dicevi qualche parola, eri nel tuo mondo fatto di peluche e scene di cartoni che rivedevi all’infinito, non c’era spazio per me, non c’era tempo per me, non un sorriso, non un abbraccio, ho sofferto molto e ricordo che correvi sempre e io dietro di te. Spesso mi sono sentito morire dentro, incapace d’affrontare questo spettro che ti ha catturata da me, dalla nostra vita. Quanto ho pianto di notte pensando al tuo futuro ma sono andato alla ricerca del coraggio, della forza, dell’ambizione che ogni genitore porta nel cuore, orgoglioso della tua bellezza della tua dolcezza della tua onestà.

Guardati Sara sei arrivata fino a qui seguendo la tua rotta, è stata dura lo so, ho visto, ho ascoltato, ho sentito l’ansia, lo stress, l’angoscia e lo sconforto nel momento esatto in cui ti hanno raggiunta perché le ho provate anch’io con te, perché tutto ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo condiviso insieme nel bene e nel male. Sei una figlia a cui devo molto, il tuo autismo mi ha trasformato in un uomo migliore, hai trasformato la mia vita il mio percorso il mio carattere e se oggi sono ciò che sono è grazie a te. Sei un leone di segno e di fatto, il re della foresta, hakunamatataloano è proprio da li che prese spunto. Ti sei diplomata con un percorso semplificato al Grandis di Cuneo, quindi un diploma a tutti gli effetti, congratulazioni mia dolce Sara, oggi festeggiamo ma ricorda è uno step non un traguardo, altre sfide ti aspettano nella vita, continua così non mollare mai, il vento è buono. Virare non vuol dire cambiare rotta, la destinazione non cambia, impiegherai solo più tempo rispetto ad un coetaneo dallo sviluppo tipico ma noi non abbiamo fretta “ Adagio Blu” per l’appunto.

Ascoltare il tuo esame orale, non è stato facile per me, a stento deglutivo, il cuore esplodeva. Non so se hai capito l’importanza di tutto ciò che stava accadendo, non so se nella tua mente hai compreso il valore di questa scalata cosa sei riuscita a raggiungere.

Oltre al diploma sei riuscita a cambiare a maturare nella consapevolezza dei tuoi limiti sei riuscita a sforzarti a spingerti oltre l’orizzonte, sei una donna di vent’anni ormai, sei un’esplosione di affetto, sensibile altruista e generosa il linguaggio non è il tuo forte ma d’inglese sei una bomba, magari avessi la tua velocità di calcolo in matematica.

Sara eri piccola, indifesa, sola con te stessa adesso sei di supporto al tuo amico autistico quando è giù di morale, è incredibile tutto ciò, sei d’esempio a tutti quei genitori che hanno da poco ricevuto una diagnosi di autismo per il proprio figlio. I genitori sono sempre la più importante terapia per i figli, sopratutto per quelli autistici.

Auguri di cuore Sara, adesso dedichiamoci all’inserimento nel mondo lavorativo, ti voglio bene,

il tuo papà.

Eusebio Busè