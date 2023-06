Calcio: si separano le strade di Roberto Aimo e della Monregale

NOTA UFFICIALE MONREGALE CALCIO

"La Monregale calcio e l'attuale responsabile del settore giovanile Roberto Aimo comunicano che, per motivi personali dello stesso Aimo, la collaborazione con la società terminerà.

Il Presidente Bertone, il vice Presidente Bisotti e tutto il Cda della Monregale calcio ringraziano Roberto per essere stato uno dei pionieri della Monregale e per aver contribuito in questi 7 anni allo sviluppo e alla crescita non solo del nostro vivaio di giovani calciatori ma alla crescita dell'intero progetto."